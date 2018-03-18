"Kimseye zararımız yoktu": Sahilde bira içen gençlere toplam 372 lira para cezası

Mersin'in Erdemli ilçesinde bira içen üç gence, Erdemli Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir ekip 124'er lira para cezası kesti. Hakkında para cezası uygulanan Halil İbrahim Öksüz, “Alkolmetre ölçümü yapılmadan, kimseye bir zararımız yokken, bir taşkınlık yapmamışken neden sarhoşluk maddesine göre ceza aldık, anlam veremedik. Bize ceza kestikleri maddenin aksine biz kimseyi rahatsız etmedik" dedi.

Öksüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri insanlar bu sahilde gezer, bira içer, sohbet eder. Bugüne kadar hiç kimseye niye burada bira içiyorsun diye sorulduğunu, bira içiyor diye ceza kesildiğini görmedim. İlk defa karşılaştım.”

"İlk kez böyle bir şey görüyoruz"

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde 3 kişi, önceki akşam 21.00 sularında deniz kıyısında bir bankta oturarak bira içmeye başladı.

O sırada sahilde kimlik kontrolü yapmakta olan Erdemli Jandarma Komutanlığı’na bağlı bir ekip, 3 gencin kimliklerini kontrol ettikten sonra, bira içtikleri için ceza keseceklerini bildirdi.

Gençlerin, “Biz sürekli burada otururuz, ilk kez böyle bir şey görüyoruz” demesi üzerine jandarma, valilik genelgesi uyarınca, açık alanda içki içenlere para cezası kesmek durumunda olduklarını belirterek 3 genç hakkında ayrı ayrı tutanak düzenleyerek 124’er lira para cezası kesti.

Jandarma ekibinin düzenlediği tutanakta, cezaya gerekçe olarak, Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesi gösterildi.

Jandarmanın gönderme yaptığı Kabahatler Kanunu’nun 35. maddesinde “Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından idarî para cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur” hükmü yer alıyor.