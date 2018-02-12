T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kimsesiz çocuklardan Mehmetçiğe sevgi mektupları

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı çocuk evlerinde kalan 5 ortaokul öğrencisi, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak ve moral kazandırmak için onlara duydukları sevgiyi ifade etmeye

12 Şubat 2018 23:18

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ\'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı çocuk evlerinde kalan 5 ortaokul öğrencisi, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlere destek olmak ve moral kazandırmak için onlara duydukları sevgiyi ifade etmeye çayıştıkları mektuplar yazıp, çeşitli hediyeler gönderdiler. 
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, televizyondan takip ettikleri Zeytin Dalı Harekatı\'ndan askerlere moral olması için sevgilerini gösteren mektupları kaleme aldı. Afrin\'deki askerlere gönderilmek üzere yazdıkları mektuplarının bulunduğu zarfların içlerine kolye ve tesbihten oluşan hediyeler de koyan çocuklardan Emine Kara, \"Cumhurbaşkanımızın başlattığı Zeytin Dalı harekatında bütün milletin sorumluluğu olduğunu düşündük. Bizlerde arkadaşlarımla askerlerimize moral verebileceğimizi mektup yazmaya karar verdik. Mektubun içine tespih ve bileklik koyduk. Bizim için mücadele eden askerlerimize teşekkür ederim. Umarım sağ salim dönerler\" dedi.
Aile Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer yaptığı açıklamada \"Çocuk evlerinde kalan çocuklarımız Afrin\'de kahramanca savaşan asker ağabeylerine mektup yazmışlar. Biz, bundan son derece mutlu olduk. Bana, \'Müdürüm belki biz Afrin\'e gidemeyiz ama kaleme aldığımız mektupları askerlerimize gönderirmisiniz ?\' dediler. Birliğin ve beraberliğin çok önemli olduğu bir dönemde devletin koruması altında çocuklarımızın davranışı bizleri mutlu etti. Biz, devlet olarak sadece çocuklarımıza sıcak bir yuva sunmuyoruz. Çocuklarımıza merhameti, vefanın, devlet ve bayrak sevgisinin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın kaleme aldığımız mektupları Komando Tugayına teslim edeceğiz. Komutanlarımızda bölgede kahramanca mücadele eden askerlerimize bu mektupları ve hediyeleri teslim edecek. Bizim çocuklarımızın durumları belli. Öksüz ve yetim olan çocuklarımız da var. Yetim ve öksüzlerimizin dualarının arşı alaya yükseleceğine inanıyoruz. Çocuklarımız kendi aralarında konuşurken ortaya çıkan ve kısa sürede kaleme alınan bu fikir çok anlamlıdır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHAKAYSERİ AileSosyal Politikalar BakanlığıAfrin Zeytin Dalı HarekatıZeytin Dalı HarekatıAfrinEmine KaraZeytin DalıBizlerdeMektubunBizimUmarımAile Sosyal Politikalar KayseriMüdürü NevzatBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24