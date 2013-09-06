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Dünya

'Kimsenin ciddiye almadığı küçük ada' sözleri İngilizleri kızdırdı

G-20 zirvesine ev sahipliği yayan Rusya, İngiltere'yi kızdırdı. Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un İngiltere'yi "kimsenin ciddiye almadığı küçük ada" nitelendirmesi Londra'yı kızdırdı

06 Eylül 2013 16:00

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere için kullandığı “Kimsenin ciddiye almadığı küçük ada” ifadeleri Ada basınında tepkiye yol açtı.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın bu açıklaması dün bir basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'a soruldu. İngiliz parlamentosunun Suriye'ye askeri müdahaleye onay vermesine vurgu yapan Peskov, İngiltere'yi "kimsenin ciddiye almadığı küçük ada" olarak tanımladı.

 

Chelsea’yi satın alanlar hariç

 

Putin'in sözcüsü Peskov'un bu açıklaması İngiliz basınında büyük tepki çekti. İngiliz bulvar gazetesi Daily Mirror, "Kimse İngiltere'yi umursamıyor. Chelsea futbol kulübünü satın alan yöneticiler hariç" başlığını attı.

İngiliz Daily Mail gazetesi de, Rus yetkilinin İngiltere ile ilgili sözlediği sözleri inkar ettiğini vurgulayarak, Suriye konusunda Batı ile Rusya arasında yaşanan gerilimin "soğuk savaş" dönemini hatırlattığını savundu.

Konuyla ilgili İngiliz Daily Telegraph gazetesine açıklama yapan İngiliz bir yetkili de, "G-20 zirvesinde İngiltere ile ticaret ve gümrük anlaşması imzalamak isteyen Rus hükümetinin bu nitelendirmeyi açıklığa kavuşturacağına eminim" dedi.

 

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