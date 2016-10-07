'Kimse Yok Mu' derneğine yönelik 'FETÖ' soruşturmasında 33 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 40 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen 40 kişinin sorguları tamamlandı.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 33'ünün, "silahlı terör örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" gibi suçlamalarla tutuklanmasına karar verdi.

Hâkimlik, diğer 7 şüphelinin ise üzerlerine atılı suçun vasfı ile delillerin değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Bu kişilere haftanın iki günü ikametgahlarına yakın karakola giderek imza atma yükümlülüğü getiren hâkimlik, yurt dışına çıkışlarının da yasaklanmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, olağanüstü hal uygulaması kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneğinin başkanı İsmail Cingöz'ün de aralarında bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince karar kapsamında İstanbul merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 40'ı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılmış, 6'sı ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verilen ve yakalanamayan 71 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, diğer 4 zanlının da başka suçlardan tutuklu bulunduğu tespit edilmişti.