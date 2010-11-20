-''KİMSE YOK MU DERNEĞİ'' HEYETİ FİLİPİNLER'DE MANİLA (A.A) - 20.11.2010 - ''Kimse Yok Mu Derneği'' heyeti, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Hatice Pınar Işık'ı ziyaret etti. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Kurban Bayramı dolayısıyla yoksul ailelere kurban eti dağıtan ''Kimse Yok Mu Derneği'' heyeti daha sonra Filipinler'e gitti. Türk Okulları Genel Müdürü Ali Aydın, dernek Genel Sekreter Yardımcısı Emin Çalhanoğlu ve Türkiye'den gelen iş adamları ile Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Hatice Pınar Işık'ı ziyaret eden heyet, dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette, Büyükelçi Işık ile Türk iş adamları, Filipinler'de yapılabilecek yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Manila'daki ''Türk Okulları Kültür Merkezi''nde, Filipinliler'in de katıldığı bir yemek verildi. Yemeğe Filipinli bazı milletvekilleri ile emekli Orgeneral Ben Dolorfino da katıldı. Konuşmaların ardından Filipinli öğrenciler, Türkçe gösteriler sundu.