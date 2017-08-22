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Kimse Yok Mu Derneği davasında 2 tutuklama, 1 tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nde yönetim ve denetim üyeliği yapanların yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 2 şüpheli telefon hatlarında 'ByLock' kullandıkları için tu

22 Ağustos 2017 16:10

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nde yönetim ve denetim üyeliği yapanların yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 2 şüpheli telefon hatlarında \'ByLock\' kullandıkları için tutuklandı. 1 tutuklu sanık da tahliye oldu.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 4’ü tutuklu 15 sanık hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Allah rızası için yardım yapan bir dernek olduğu için Kimse Yok Mu Derneği\'ne üye olduklarını, hiçbir terör faaliyetleri içinde olmadıklarını söyledi. Tutuksuz şüphelilerden banka çalışanı Adem Ceren, örgütün banka memurlarından sorumlu imamın Yakup Akan’ın yurt dışına kaçtığını söyledi. Yapılan sorgulamada, tutuksuz sanıklardan Sami Dereceli ve Şerafettin Bulut’un GSM hattında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock çıktığı belirlendi.  Sami Dereceli ve Şerafettin Bulut  tutuklandı. Aynı davada tutuklu yargılanan Mehmet Zahit Güleç ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava 14 Kasım tarihine ertelendi.

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