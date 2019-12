-Kimse Türkiye'nin gücünü test etmemeli İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''İsrail veya x ülkesi, teröre verilebilecek her türlü destekte mutlaka karşılığını görecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmamalıdır'' dedi. Davutoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio Patriota ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, ''İsrail veya x ülkesi, kim olursa olsun, teröre verilebilecek her türlü destekte, mutlaka karşılığını görecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Önemli olan terör örgütünün böylesi bir araca dönüşmüş olmasıdır, ama Türkiye'yi kimse zaafa uğratamaz. Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmamalıdır'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Teröre karşı mücadele konusunda her sorumlu ülke gibi İsrail de sorumlu davranmalı her şeyden önce'' dedi.