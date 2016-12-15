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Spor

Kimse ona teşekkür bile etmedi; Bosman Kuralı 21 yaşında

Futbolcuların sözleşmesi bittiğinde serbest dolaşım hakkı elde etmesini sağlayan davayı kazanan Jean-Marc Bosman, 21 yıl önce bugün dünya futbolunu değiştirdi

15 Aralık 2016 13:06

Belçika'da RFC de Liege takımında forma giyerken başka bir kulübe transfer olmasına yönetimin engel olması üzerine hakkını Avrupa Adalet Divanı'nda aramaya karar veren Jean-Marc Bosman, girdiği hukuk savaşını kazandı ve futbolcuların sözleşmeleri bittiğinde serbest dolaşım hakkı elde etmesini sağladı.

Bosman, yıllar geçmesine rağmen konuyla ilgili kimsenin kendisine teşekkür etmediğini belirtti.

 

Bosman Kuralı nedir?

 

goal.com'un haberine göre; Bosman kuralları ya da Bosman kararları, 1995 tarihli bir Avrupa Adalet Divanı kararıdır. Avrupa Birliği içinde işçilerin serbestçe dolaşımını ve işbirliği özgürlüğünü güvenceye alan kararlar özellikle Avrupa içinde futbol sektöründe büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur.

Bu kararlar uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal liglerinde -transfer edilen oyuncunun Avrupa Birliği vatandaşı olması koşuluyla- yabancı oyuncu sınırlaması kaldırılmış, futbol oyuncularının anlaşma süreleri dolduğunda bonservis bedeli olmaksızın istedikleri kulübe geçmelerinin önü açılmıştır.

Kararlarla birlikte futbol ve diğer tüm spor dalları birer ekonomik sektör olarak değerlendirilmiş ve sporcular işçilerin serbest dolaşımı ilkesi uyarınca işçi haklarına sahip olmuşlardır.

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