Manchester United'ın forvet oyuncularından Alexis Sanchez, sezona parlak bir başlangıç yapamadı. Şilili yıldızın performansının böyle gitmesi halinde Kırmızı Şeytanlar macerasının uzun sürmeyeceği haberleri İngiliz basınında yazılmaya başlandı.

Alexis Sanchez, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 3 buçuk yıllık Arsenal serüveninin ardından Manchester United'a transfer olmuştu. Sezonun kalan 11 haftasında City'i yakalamak isteyen United, Sanchez'den istediği katkıyı alamamış ve Şilili golcü kırmızı şeytanlar adına biri FA Cup'ta, toplam 3 gol atabilmişti. Alexis Sanchez'in formsuz görünümü bu sezon da devam ediyor. Premier lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan ve Burnley maçındaki asisti dışında gole katkısı bulunmayan Sanchez'in performansı bu şekilde devam ederse Manchester United ile yolları sezon sonu ayrılabilir.

"Bence United ona ödediği parayı nasıl geri alacağının hesaplarını yapmaya başlamıştır"

Arsenal'in eski golcüsü Ian Wright, haftada 391 bin Pound kazanan Şilili yıldızın yüksek maliyetine vurgu yaparak "Bir işadamı olsaydım, sezonun geri kalanının nasıl gittiğini görür ve ardından yükümü hafifletirdim" dedi. Wright sözlerine şöyle devam etti:

"Bence Manchester United şu sıralar ona ödediği parayı nasıl geri alacağının hesaplarını yapmaya başlamıştır. Sanchez başka bir kulübe transfer olursa haftalık maaşının da kesileceğini kendisini hazırlamalı, kimse ona bu parayı ödemez. Takımda Anthony Martial ve Marcus Rashford gibi isimler varken yeri de garanti değil. United'da yerini sağlamlaştırmak istiyorsa formunu hızlıca yükseltmeli"

Blackburn ve Chelsea'nin eski golcülerinden Chris Sutton da Sanchez'in özgüvenini yitirdiğini iddia ederek, "Sahada sanki omuzlarında büyük bir yük varmış gibi dolaşıyor. Arsenal'de hem daha serbest, hem de oynamaktan duyduğu mutlulukla gülümseyen bir Sanchez vardı. Şimdi bunu görmenin imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Sanchez, Manchester United öncesinde oynadığı Barcelona'da 141 maçta 47 gol atarken, Arsenal'de geçirdiği 3 buçuk sezonda ise 166 maçta 80 gollük bir performans sergilemişti. Sanchez'in United performansı ise 23 maçta 3 gol.