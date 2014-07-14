Dünya Şampiyonu Almanya’nın teknik direktörü Joachim Löw, başarılarının 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve kimsenin kupayı kendilerinden daha fazla hak etmediğini söyledi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre Löw, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “55 gündür birlikteyiz ama bu çalışma 10 yıl önce Jürgen Klinsmann ile başladı” dedi.

Euro 2004 sonrası Klinsmann’ın yardımcısı olarak göreve gelen ve 2006 Dünya Kupası’ndan sonra teknik direktörlüğe getirilen Löw şöyle devam etti:

“Bu kupayı kaldırabilmek için her şeyi yaptık. Takım bunu gerçekten hak etti. Kimse kupayı bizden daha fazla hak etmemişti.”



Brezilya’da oynadıkları her maçta rakiplerinden daha iyi olduklarını söyleyen Almanya Kaptanı Philipp Lahm ise, “Finalde 120 dakika boyunca yaptıklarımız ve kulübenin bize verdiği destek inanılmazdı” diye konuştu.

Sabella: Gurur duyuyorum

Arjantin Teknik Direktörü Alejandro Sabella, oyuncularının ‘sıradışı’ bir kupa oynadıklarını söyledi.

“Onlarla gurur duyuyorum” diyen 59 yaşındaki teknik adam, “Bu mağlubiyetin acısını atlattıktan sonra birbirlerinin gözünün içine ve aynaya bakacaklar ve Arjantin için her şeylerini verdiklerini biliyor olacaklar” diye konuştu.

Kupanın en iyi oyuncusu seçilen Lionel Messi ise, “Canımız yanıyor çünkü fırsatlar bulmuştuk. Topla oynama oranında rakibimiz daha iyi görünse de maçtaki en net pozisyonu biz yakaladık” dedi