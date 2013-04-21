PKK'nın Kandil'deki yöneticilerinden Cemil Bayık barış sürecine ilişkin, TBMM'de yasal düzenleme yapılmadan çekilmenin söz konusu olmayacağını ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin de sürece destek vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'da haftalık yayımlanan 'Rudaw' adlı Kürtçe gazeteye demeç veren PKK'nın Kandil'deki üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, çözüm sürecinde sadece PKK'lıların geri çekilmesinin konuşulduğunu ve bu yaklaşımın yanlış olduğunu söyledi. Cemil Bayık'ın konuşmasından bölümler şöyle:

"Süreç sadece PKK'nın ateşkes ilan edip geri çekilmesi değildir. Türkiye Parlamentosu'nun bu konuda adımlar atması lazımdır. Abdullah Öcalan'ın başlattığı süreç anlaşılmak istenmiyor. 'PKK ateşkes ilan etti ve geri çekilecek, sorun bitecek' anlayışı doğru değildir. PKK'nın geri çekilmesi, Kürt sorununun demokratik siyaset ile çözülmesinin bir adımıdır, bir parçasıdır. Şartlar yerine getirilene kadar geri çekilme olmaz."

'Amaç için dağa çıktılar'

PKK'lıların çekilirken yakalanmayacaklarına yönelik yasal düzenleme olmadan çekilmenin olamayacağını ileri süren Cemil Bayık açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gerilla amaçları doğrultusunda silah alarak dağlara çıkmış. Kürt kimliğinin tanınması, eşit, adil ve özgür bir yaşam istiyorlar. Bunlar olmaz ise gerillayı buna razı edemezsin. Onları ikna etmek çok zordur. Gerillanın geri çekilmesi için şimdiye kadar bu yönde bir adım atılmış değil. Şimdiye kadar sadece ateşkes konusunda onlara talimat verilmiş. Bu çerçevede hareket etmeleri istenmiştir. Şimdiye kadar kimse gerillaya geri çekilme konusunda talimat vermemiştir."

'Barzani sürece destek vermeli'

Kürt sorununun çözümü için Irak Kürdistan Yönetimine de büyük görev düştüğünü söyleyen Cemil Bayık, "Biz Mesut Barzani'den bu sürece destek vermesini istiyoruz. Desteğin sadece demeçlerde kalmamasını istiyoruz. Üzerlerine düşen rolü oynamalarını bekliyoruz. Kürt ulusal kongresinin yapılması için Barzani'nin harekete geçmesi gerekir. Kürdistan yönetiminin bu adımı atması gerekir" dedi.

'Barzani ile görüştük'

Cemil Bayık, bir süre önce gündeme gelen Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştükleri iddialarını ise, "Öcalan gönderdiği mektupta Başkan Barzani'ye selam ve saygılarını iletmiş. Çözüm sürecinde üzerine düşen rolü yerine getirmesini istemiştir. Neçirvan Barzani ile görüştük. Barzani ve Kürdistan hükümeti ile görüşmelerimiz aleni ve açıktır" diye yanıtladı.