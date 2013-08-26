Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde piyasalarda dalgalanmalar meydana geldiğini kabul ederek, bunun üstüne gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Piyasaları tedirgin etmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını ifade eden Palandöken, enerji şirketlerinin, doğalgaz ve petrol zamlarını vatandaşa yansıtmaması gerektiğini bildirdi.

Bu dönemde herkesin elini taşın altına koyması ve piyasalara moral verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Kimse felaket tellallığı yapmasın. Avrupa ekonomisi 2 yıldır kendisine gelemezken, Türk ekonomisinin iyiye gitmediğini söylemek kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi bu düşünce ekonomiyi sıkıntıya sokar. Çünkü Türk ekonomisi bu geçici sıkıntıları aşacak güçtedir. Bunun için hiç telaşlanmaya ve panik yaparak piyasaları dalgalandırmaya gerek yok. Piyasaların şu an itibariyle nakit para ile canlandırılmaya ihtiyacı var."