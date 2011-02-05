-KİMLİKLERİ DNA ÖRNEKLERİYLE BELİRLENECEK ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerden bazılarının kimliklerinin belirlenebilmesi için, iş yerinde çalışanların yakınlarından DNA örnekleri alınmaya başlandı. Adli Tıp Kurumunda kimlik tespiti için bekleyen ailelerden edinilen bilgiye göre, İvedik'teki patlamanın meydana geldiği iş yerinde oksijen kaynakçısı olarak çalışan 49 yaşındaki Servet Yurtdaş'ın 18 ve 24 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor. Aynı iş yerinde çalışan 40 yaşındaki Cihan Çiftçi'nin de kaynakçı olarak çalıştığı belirtildi. Adli Tıp Kurumunda bekleyenlerden Mehmet Gedik, kayınbiraderi 39 yaşındaki Hüseyin Okçu'nun İvedik'teki patlamanın meydana geldiği iş yerinde çalıştığını söyledi. Kuruma getirilen cesetlere baktıklarını ancak henüz Okçu'nun kimliğini tespit edemediklerini belirten Gedik, Okçu'nun yakın akrabalarının DNA tespiti için kan vereceklerini bildirdi. Gedik, ''Hüseyin bir yıldır o iş yerinde çalışıyordu, ev almıştı, evin borcunu ödüyordu. İki çocuğu var. Evin borcunu ödemek için mesaiye kalıyordu'' dedi. Ahmet Akkaya ise İvedik'teki patlamada babası Ramazan Akkaya'nın yaralandığını ancak kardeşi Aytaç Akkaya'dan haber alamadıklarını söyledi. Akkaya, ''Kardeşim Çubuk'ta Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümünde okuyordu. Tatillerde babamın çalıştığı iş yerinde çalışıyordu. Akşam yemeğinden sonra patlama olmuş, Adli Tıp Kurumundaki cenazelere baktık ancak kardeşimi tespit edemedik. Kimlik tespiti için kan vereceğiz'' diye konuştu. Bu arada, patlamada hayatını kaybeden kaynakçı Hüseyin Yıldız'ın (25) cenazesinin ailesine teslim edildiği bildirildi.