Kimliklere el konulacak



Almanya, vatandaşlarının yabancı ülkelere gidip terör örgütleri için savaşmasını önlemek için bir süredir alınabilecek önlemleri tartışıyordu. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu kişileri engellemek için kimliklerinin ellerinden alınıp, yerine yedek bir belge verileceğini bildirdi.

Maiziere, eyalet içişleri bakanlarının Berlin'de konuyla ilgili toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Biz Almanya'dan terör ihraç edilmesini istemiyoruz. Biz erkeklerin ya da kadınların radikalleşerek Suriye ve Irak'a gidip, orada savaş tecrübesi edindikten sonra dönüp burada saldırılar planlamalarını istemiyoruz" dedi.

Konuyla ilgili şimdiye kadar 200 soruşturma açıldığını ve bunların sürdüğünü belirten Maiziere, uygun önlemler alındığı ve bazı kişilerin yurt dışına çıkışlarının engellendiği bilgisini verdi.

Bugüne kadar yaklaşık 450 kişinin IŞİD'e destek olmak üzere Almanya'yı terk ettiğini vurgulayan Maiziere, Almanya'da terör saldırıları olabileceğini, bunu önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.