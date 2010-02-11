Kimliklere dikkat!

T24-İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarının yenilenmesine ilişkin bir genelge yayımladı.







Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Mustafa Döner, İçişleri Bakanı Beşir Atalay adına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarının yenilenmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve 81 İl Valiliğine bir genelge gönderdi.



Nüfus cüzdanlarının kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ispatlaması yönündeki önemine vurgu yapılan genelge şöyle: "Bilindiği gibi nüfus cüzdanları kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ispatlaması yanında, kişinin kimliğini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına ilişkin bilgileri ihtiva eden temel bir belgedir.



Nüfus cüzdanları bu niteliği sebebiyle bütün resmi ve özel işlemlerde esas alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile nüfus cüzdanı seri ve numarasına dayanılarak pek çok kamu kurumunca işlem yürütüldüğünden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarının yenilenmesi vatandaşlarımızın etkin ve hızlı bir şekilde hizmet almasına katkı sağlayacaktır.



Bu nedenle, nüfus müdürlüklerine herhangi, bir işlem için müracaat eden kişilerin nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri gerektiği bildirilecek ve ilgililerin nüfus cüzdanlarını değiştirmeleri sağlanacaktır."

