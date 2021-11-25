Kimliklerde yeni dönem başlıyor: E-imza yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e-imzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu. Bakan Soylu "e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu. Daha önce de ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.
E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.
50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.
TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.
E-imza nedir?
Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.
Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler şöyle:
- Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
- Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler şöyle:
- Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
- İmza sirkülerinin bir fotokopisi
- Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
- Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı
Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.
E-imza nerelerde kullanılır?
- e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında
- Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlarda
- Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlarda
- Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlarda
- Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde
- Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde
- Personel ile ilgili zin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemlerde
- Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde
- Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller
- Banka talimatı gönderiminde
- Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında
- Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemlerinde
- e-Devlet uygulama kullanımı
- Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımında
- EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projelerinde
- MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde
- Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlarda