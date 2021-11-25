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Kimliklerde yeni dönem başlıyor: E-imza yüklenecek

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak

25 Kasım 2021 18:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e-imzaların, kimlik kartına yüklenmesine bir ay içinde başlanacağı duyuruldu. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e-imzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu.  Bakan Soylu "e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu. Daha önce de ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.

E-imza nedir?

Elektronik imza (e-imza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir. e-İmza, ıslak imza gibi tek şekle sahip olmak yerine belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veridir.

Bireysel e-imza başvurusu için gereken belgeler şöyle:

  • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
  • Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gereken belgeler şöyle:

  • Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu
  • İmza sirkülerinin bir fotokopisi
  • Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı
  • Son altı ay içinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyesinden alınmış bir faaliyet belgesinin aslı

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E-imza nerelerde kullanılır?

  • e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında
  • Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlarda
  • Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlarda
  • Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlarda
  • Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde 
  • Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde
  • Personel ile ilgili zin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemlerde
  • Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde
  • Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller
  • Banka talimatı gönderiminde
  • Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında
  • Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemlerinde
  • e-Devlet uygulama kullanımı
  • Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımında
  • EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projelerinde
  • MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında
  • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde
  • Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlarda
e-imzaİÇişleri BakanlığıSüleyman Soylu
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