Kimlik soranın vay haline!

Cerrah ‘polise kimlik sorun’ dedi ama...

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın "her polis yelekliyi emniyet görevlisi sanmayın kimlik sorun" açıklamasının ardından daha önce yaşanan olaylar gündeme geldi.İstanbul Üniversitesi avukatlarından Muammer Öz, 29 Temmuz pazar günü Nevşehir’den kendisini ziyarete gelen ailesiyle Kadıköy’de Moda sahilinde bir çay bahçesinde otururken yanlarına iki polis geldi, Polislerden biri ağabeyi İbrahim Öz’e "Seni birine benzettim çıkar kimliğini" dedi.Muammer Öz’ün iddiasına göre bu sırada telefonu çaldı. Muammer Öz’ün telefonla konuştuğunu gören polis memuru, "Kapat o telefonu. Nasıl telefonla konuşuyorsun" dedi.Muammer Öz ise "Ben avukatım. Bakın kimliğime. Böyle kimlik sorma olmaz. Biz ailece burada oturuyoruz" dedi. Bunun üzerine polis memuru, Muammer Öz’ü yakasından tutarak tartaklayıp yumruk attı.Aağabeyinin araya girmeye çalıştığını belirten Muammer Öz, "Bu arada olay yerine birçok polis ekibi geldi. Bahsettiğim polis memuru onlar gelince bana tekrar vurmaya çalıştı. Cebinden biber gazı çıkarıp yüzüme üç defa sıktı. Beni dayak yediğim polis memurunun aracıyla, ailemi ise başka bir araçla Kadıköy İskele Karakolu’na götürdüler" dedi.Karakola gidene kadar da dayak yediğini söyleyen Muammer Öz şöyle konuştu:"Yolda bana çokça darbeler indirdiler. Burnum kırıldı, gözüm şişti, omzumda, boynumda ve karnımda çürükler oluştu. Bana yol boyunca ’Biz senin gibi çok avukat s....., seni de s...... Biz 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Bize hiçbir şey olmaz’ dediler. Karakolda ifademiz alındıktan sonra serbest bırakıldık."Olaydan bir gün sonra Avukat Öz, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldı. Raporda, Öz’ün burnunda kırık olduğu, sağ ve sol omuzunda, boynunda, sağ göz altında ve karnında morluklar olduğu belirlendi. Muammer Öz, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak olaya karışan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’nde görevli polis memurları Bülent Okumuş ve Uğur Yıldırım hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Bodrum Denizciler Kahvesi'nde 4 Kasım 2008'de bir arkadaşıyla birlikte oturan M.Ö. adlı kişiye de sert bir şekilde kimlik soran polis, "Siz kimsiniz? Siz de bize kimlik gösterin. Biz de sizin kimliğinizi görmek istiyoruz" yanıtının ardından çılgına döndü. Sokak ortasında M.Ö.'yü feci şekilde döven polis daha sonra aynı kötü muameleyi karakolda da sürdürdü.İstanbul Kağıthane'de personel taşımacılığı şirketi olan Hakan Yılmaz (34), kendisine kimlik soran, sivil giyimli, sakallı ve şapkalı oldukları için "Siz kimsiniz, kimliğinizi gösterin. Ben de kimliğimi çıkartayım" dediği 3 polis tarafından dövüldü. Zanlı polisler ise "Kimliğini sorduğumuz Hakan Yılmaz bize küfretti. Bacağını da ekip otosunun farına vurarak kırdı" dedi..