-KİMLİK SORAN POLİS MEMURU BIÇAKLANDI ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Antalya'da bir mağaza açılışına katılanları rahatsız ettiği ihbar edilen bir kişi, kendisine kimlik soran polis memurunu bıçakla yaraladı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir mağazanın açılış törenine katılan konukları rahatsız ettiği bildirilen bir kişi olduğu, 155'e ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, adının İdris Ş. (26) olduğu öğrenilen şüpheliye kimlik sordu. Kimliğini polis memuru Yunus Murat Sağ'a veren İdris Ş, polis memurunun kimliği incelediği sırada yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, polis memurunu sol koltuk altından yaraladı. Medical Park Antalya Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.