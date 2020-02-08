Kimlik soran bekçilere yetkileri olmadığını söyleyen gazeteciye para cezası!

Kendisinden kimlik isteyen bekçilere böyle bir yetkileri olmadığını söyleyen gazeteci Ersan Kınık, 579 TL para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beşiktaş’ta kendisinden kimlik isteyen bekçilere böyle bir yetkileri olmadığını söyleyen gazeteci Ersan Kınık, götürüldüğü karakolda 04.00'a kadar tutularak, 579 TL ceza ile bırakıldı.

Bekçilere geniş yetkiler veren kanun tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilirken, tasarının bu hafta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor. Ancak henüz Meclis’te onaylanmayan tasarının yetkileri bekçiler tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.

İleri Haber’den İzel Sezer’in haberine göre, İstanbul Beşiktaş’ta bekçiler tarafından Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılmak istenen gazeteci Ersan Kınık, uygulamanın yasal olmadığını, tasarının henüz Meclis’ten geçmediğini söyleyerek kimliğini vermek istemedi. Bunun üzerine bekçiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Çağırılan ekip aracından inen komiser yardımcısının yasanın Meclis'ten geçtiğini iddia etmesi üzerine bekçilere söylediklerini tekrarlayan Kınık, iddiaya göre, komiser tarafından gereksiz yere zorluk çıkarmakla itham edilerek, savcılığa çıkarılmakla tehdit edildi.

Sabaha kadar karakolda tutuldu

Komiser yardımcısının olay yerinden ayrılmasının ardından başka bir polis ekibi gelerek Kınık ve beraberindeki iki bekçiyi Beşiktaş Karakolu'na götürdü. Burada tutanak tutulmasının ardından henüz yasalaşmamış bir kanun teklifiyle yapılmaya çalışılan uygulamaya karşı durduğu için Kınık'a Kabahatler Kanunu kapsamındaki 32. ve 40. maddeye istinaden 392 TL ve 187 TL olmak üzere iki ayrı idari para cezası kesildi.

Karakoldan sabaha karşı bırakılan Kınık, yapılan haksız uygulamaya karşı gelen yurttaşların para cezası gibi yöntemle gözünün korkutulmaya çalışıldığını, ancak kendisinin gerekli hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.