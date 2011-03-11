-KİMLİK NUMARALI BELGELERLE OY KULLANILACAK ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ''12 Haziran 2011 Pazar Günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Sandık kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir'' genelge yayımladı. Resmi Gazete'in bugünkü sayısında yayımlanan genelge, sandık kurullarının görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri kapsıyor. Sandık kurulu başkanı, her sandık için 2 adet ''EVET'' yazılı mührü, YSK amblemi bulunan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan sarı renkli oy zarflarını temin etmekle görevli kılındı. YSK tarafından başka süre belirlenmemişse oy verme günü saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman içerisinde seçmenler oy kullanabilecekler. Oy verme saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den veya YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Sandık başına gelen seçmen kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli sayılmayacak. Ancak üzerinde kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya Türkiye Cumhuriyeti kimliğini ispata elverişli YSK tarafından ilan edilen bir belgeyi de ibraz etmesi gerekecek. Seçme yeterliğine sahip seçmenler, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, gözlemciler, adaylar ve milletvekilleri sandık kurullarınca verilmiş herhangi bir kararın Kanuna aykırı olması yüzünden kaldırılması veya Kanuna uygun bir şekle sokulması için ilçe seçim kurullarına itirazda bulunabilecekler.