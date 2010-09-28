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KİMLİK KONTROLÜ YAPAN POLİSLERE SALDIRI İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 15:31

-KİMLİK KONTROLÜ YAPAN POLİSLERE SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Esenler'de kimlik kontrolü yapan polis memurlarını silahla yaraladığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de aranıyor.  25 Eylül akşam saatlerinde Çiftehavuzlar Mahallesi Mahmut Kemal Caddesi'nde boş bir arazide alkol aldıkları belirtilen 6 kişilik gruba görevli polis memurları kimlik sordu. Bunun üzerine polis memurları Halit Uslu (25) ile Ali Gök'e (25) kimliklerini göstermek istemeyen gruptan bir kişi, polislerden birinin silahını belinden alarak, güvenlik görevlilerinin ayaklarına ateş açtı. Olayda yaralanan 2 polis memuru, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin belirlenen adreslerde şüpheliler Servet İ. (32), Bayram P. (28), Osman Ç. (19), İbrahim A. (29) ve Volkan E'yi (28) gözaltına aldı. Olayla ilgili Fatih K. (21) de aranıyor.  Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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