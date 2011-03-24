-KİMLİK FOTOKOPİSİNDEN MAĞDUR OLDU TURGUTLU (A.A) - 24.03.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sattığı cep telefonu için iletişim firmasına bıraktığı kimlik fotokopisiyle haberi olmadan adına 27 cep telefonu hattı açıldığını öne süren kişi polise başvurdu. Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikamet ettiğini belirten B.L, adına kayıtlı olduğunu öğrendiği bir hat ile ilgili GSM şirketinin müşteri hizmetlerini aradığında, kendi adına kayıtlı toplam 27 adet hat bulunduğunun ortaya çıktığını, hatlardan 4'ünün aktif olduğunun kendisine söylendiğini kaydetti. Yaptığı araştırmada, bu hatların abonelik sözleşmelerinin Turgutlu'dan yapıldığını öğrendiğini dile getiren B.L, ''5-6 ay önce trenle Turgutlu'ya geldim, üzerimde para olmadığı için cep telefonumu bir iletişim firmasına sattım ve bunun için de kimlik fotokopisi bıraktım'' dedi. Bıraktığı kimlik fotokopisiyle kendi adına 27 cep telefonu hattı alındığını iddia eden B.L, şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.