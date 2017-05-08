Kimlik bilgileri çalındığı için 17 yılda 219 kez mahkemeye çıktı

İstanbul Kartal'da yaşayan ve kimlik bilgileri dolandırıcıların eline geçen İbrahim Çevik'in (39) adına çeşitli bankalarda kredi kullanıldı, işyerleri açıldı ve cep telefonları alındı. Karşılıksız çeklerle adına kurulmuş şirketlerden tam 65 milyon lira borçlandırıldı. Son 17 yılda 219 kez mahkemeye çıkan ve hepsinden beraat eden Çevik'e Sakarya'da devam eden son mahkemesinden de beraat haberi geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kartal'da yaşayan işçi İbrahim Çevik, 2000'de eşiyle boşanma davası sürerken tesadüfen kendisi hakkında karşılıksız çekten dolayı tutuklama kararı olduğunu öğrendi. Borcu ödeyen Çevik'e 10 gün sonra çok sayıda bankadan ödeme ihtarı adı altında borçlu olduğuna dair yazı geldi.

Bursa'da adam yaralama olayına adının karıştığını öğrenen Çevik'e sırasıyla İzmir, Kütahya ve Antalya'da kredi ve kiralanan araçların üzerine borçlandığı haberleri geldi.

Çevik, Sakarya'daki son davasında da beraat etti. Çevik "İl dışındaki dava duruşmalarına arkadaşlarımın topladığı paralarla bilet alarak gittim. Kendimi yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum. Artık Mahkeme yüzü görmek istemiyorum " diye konuştu.