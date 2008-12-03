Kimliğini göstermeyen polise ceza geliyor

Cerrah, 'Polise kimlik sorun’ dedi ama...

Kimlik soranın vay haline!

İçişleri Bakanlığı, polis kıyafetiyle gece kulübünün basılmasının ardından harekete geçti. Bu kapsamda; polis kıyafeti ve aksesuarlarının satışına kısıtlama getirilecek, kimlikler de yenilenecek. Kimlik göstermeyen polisler hakkında yasal işlem yapılacak.İstanbul’daki polis kıyafetli kişilerin bir gece kulübünü basarak bir kadını kaçırdıkları olayın görüntüleri İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık olayla ilgili iki polis başmüfettişini görevlendirdi. Müfettişlerin, olayı polis kıyafetlerinin nasıl temin edildiği noktasında araştıracağı, bununla ilgili alınması gereken önlemler üzerinde çalışacağı öğrenildi.Polisin kullandığı silah dışındaki kıyafet ve aksesuarların bir çok mağazada serbestçe satıldığı biliniyor. Yapılan çalışma sonrasında bu tür satışları sınırlayıcı tedbirlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.Bu tedbirler arasında polis kıyafetlerinin sadece polis kimliği taşıyanlara satılması da var.Bakanlık başka önlemler için de çalışmalara başladı. Bu önlemlerin başında polis kimliklerinin yeniden düzenlenmesi geliyor. Dijital ortamda hazırlanacak yeni kimliklerin, sahtesinin yapılması mümkün olmayacak. Uzaktan dahi bakıldığında ayırdedici özellikleri bulunacak ve kokartla birlikte kullanılacak.Yeni polis kimliklerinin dağıtılması sırasında nasıl kullanılacağına dair talimat da verilecek. Her polise dağıtılacak kimlik kullanma talimatında geçmişte olduğu gibi her olayda polis kimliğinin gösterilmesinin zorunlu olduğu hatırlatılacak.Şikayet halinde kimliğini göstermeyenler hakkında işlem yapılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü deatandaşların tanıması için polis kimlik kartının bir örneğini internet sitesine koydu.Emniyetin "www.iem.gov.tr" adresli internet sitesine eklenen fotoğraflarda, üzerinde "örnektir" ibaresi bulunan polis kimlik kartının ön ve arka bölümlerinin görüntüsü yer alıyor.Böylece vatandaşların, polis kimlik kartını kolaylıkla tanıması amaçlanıyor.