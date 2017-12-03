T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kimliği belirsiz kişi yanarak öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti

03 Aralık 2017 09:20

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, eski cam fabrikasından kalma yapılarda yaşamını sürdüren kimliği belirsiz bir kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yangın, saat 04.00 sıralarında Güney Mahallesi 1159 Sokak\'ta bulunan eski cam fabrikasına ait metruk yapılarda çıktı. Isınmak için yakılan piknik tüpünden çıktığı tahmin edilen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, müdahale ettileri alevleri söndürdü. Yangında, bölgedeki metruk yapıda yaşayan ve çevre sakinlerinin yaşlı bir adam olduğunu öne sürdükleri kimliği belirsiz bir kişi yanarak öldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ölen kişinin cesedi savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHAKonakYangınGüney MahallesiSokakIsınmakYangındaAdli Tıp Kurumu MorguFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24