-KİMLERİN VERGİ BORCU YOK Kİ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Gelir İdaresi Başkanlığının açıkladığı vergi borçluları listesinde bankalardan GSM şirketlerine, ilaç üreticilerinden konut üreten firmalara, futbol kulüplerinden belediyelere kadar kamuoyunun tanıdığı pek çok kişi ve kuruluş yer alıyor. 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle devlete 850 bin lira ve üzerinde vergi borcu olan 7 bin 551 mükellef içinde çok sayıda büyük işletme de dikkati çekiyor. Bunlar arasında 57 milyon 418 bin 862 liralık vergi ile Fortisbank ilk 100 içinde bulunurken, Finansbank'ın da 3 milyon 750 bin lira vergi borcu olduğu görülüyor. Listede Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş'nin vergi borcu da 167 milyon 634 bin 560 lira olarak belirleniyor. Avrupa Amerika Holding, Çukurova Elektrik, DYO ve ÇBS Boya Fabrikaları, Soyak İnşaat ve Tic. A.Ş, Sanofi-Synthelabo ve Glaxo Smith Kline İlaç Sanayi, Voyager Turizm, Toprak Holding, Kiler Alışveriş Hizmetleri A.Ş, CNR Uluslararası Fuarcılık, Aytuğ Çorap, Tepe İnşaat Nak. Gıda, Kömür, Petrol Sanayi, Prestij Müzik, Klas Radyo Televizyon, Çimsa Çimento Sanayi, Örsa Tekstil gibi kuruluşlar da çeşitli tutarlardaki vergi borcuyla listede sıralanıyor. Telsim Mobil Telekom Hizmetlerinin 5 milyon 632 bin 210 lira vergi borcunun olduğu listede, Erol Aksoy, Fadıl Akgündüz, Yahya Murat Demirel, Korkmaz Yiğit, Kemal Uzan ve Hakan Uzan da yer alıyor. -FUTBOL KULÜPLERİ DE BORÇLU- Gelir İdaresi Başkanlığının vergi borçluları listesinde çok sayıda spor kulübü de bulunuyor. Devlete en borçlu spor kulübünü de 143'üncü sırada yer alan Kocaelispor Kulübü Derneği oluşturuyor. 31 milyon 887 bin 254 lira vergi borcu olan Kocaelispor'u, 20 milyon 707 bin 775 lira vergi ile Göztepe Spor Kulübü, 13 milyon 767 bin 659 liralık vergi ile de Sakaryaspor Tesis İşletme Ticaret A.Ş izliyor. Listenin 549'uncu sırasındaki Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş'nin vergi borcu 9 milyon 243 bin 243 lira şeklinde hesaplanırken, Ankaraspor 7 milyon 948 bin 847 lira, Malatyaspor 7 milyon 640 658 lira, Adanaspor 6 milyon 929 bin 187 lira, Antalyaspor da 5 milyon 956 bin 462 lira vergi borcuyla listede yeralıyor. Borçlular listesinin diğer spor kulüpleri de Kartalspor, Aydınspor, Ankaragücü, Vanspor şeklinde belirleniyor. -BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA- Bu arada borçlu kuruluşlar arasında belediyeler ve bağlı işletmeler de öne çıkıyor. Listeye göre, 309 belediye ve bağlı işletmenin devlete 850 bin lira ile 259 milyon 119 bin 888 lira arasında değişen tutarlarda vergi borcu bulunuyor. Devlete borçlu belediye ve bağlı işletmeler içerisinde ilk sırayı da 259 milyon 119 bin 888 lira vergi ile İETT işgal ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 180 milyon 730 bin 806 lira, Karamanlı Belediyesi 173 milyon 754 bin 880 lira, Adana Büyükşehir Belediyesi de 89 milyon 124 bin 220 lira vergi borcuyla dikkati çekiyor. Sarıyer Belediyesi 57 milyon 593 bin 971 bin lira, Şirvan Belediyesi 50 milyon 163 bin 708 lira, Avcılar Belediyesi de 45 milyon 746 bin 303 lira ile devletin en fazla vergi alacağı bulunan belediyeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Erzincan, Trabzon, Tekirdağ, Mersin, Zonguldak, Batman, Şanlıurfa, Osmaniye, Isparta, Yalova, Siirt, Düzce, Kırıkkale, Bolu, Kırşehir, Yozgat, Sinop, Adıyaman, Tokat, Bingöl, Muğla, Kars, Van, Hakkari, Aydın, Sakarya, Nevşehir, Edirne, Elazığ, Çankırı, Giresun, Erzurum gibi belediyelerin de devlete çeşitli miktarlarda vergi borcu olduğu belirleniyor. İstanbul Deniz Otobüs İşletmeleri İDO, 1 milyon 677 bin 800 lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO İşletmesi de 1 milyon 119 bin 978 liralık vergi borcu ile listede görülüyor.