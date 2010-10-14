Kimlere vergi affı gelecek?

T24- Maliye Bakanı Şimşek, günlerdir konuşulan vergi affının detaylarını açıkladı: Yapılan düzenleme kesinleşmiş vergi ve prim alacakları için. İhtilaflı alacaklar, cezalar, TEDAŞ ve belediye alacakları için henüz karar verilmedi, nihai kararı Başbakan verecek.





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve prim affıyla ilgili soruları yanıtladı.

Hazırlanan plana göre kesinleşmiş vergi ve prim alacakları için düzenleme getirildiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:



''Kesinleşmiş alacaklara ilişkin bir doküman ürettik. Başka alacakların da kapsama dahil edilip edilmeyeceği şu aşamada belirlenmedi. İhtilaflı alacaklar, trafik cezaları ve diğer cezalar, belediyelerin tahsil ettiği vergiler ve su gibi alacaklar ile TEDAŞ'ın alacakları gibi hususlarda henüz karar verilmedi.



Bunlar son aşamada değerlendirilecek hususlar. Yapılandırmada kapsamın genişleyip genişlemeyeceği çalışmalar sonucunda netleşecek. Bu konudaki nihai kararı, Bakanlar Kurulu ve Sayın Başbakanımız verecek.''



Maliye Bakanı, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Uygulama hangi döneme kadarki alacakları kapsayacak: Konuyla ilgili ilk açıklama, Sayın Başbakanın TESK'le toplantısından sonra Ağustos ayı içinde yapıldı. Yeniden yapılandırma, bir kere o tarihten önceki dönem için olacak. Başbakanın açıklamasından sonraki dönemi kapsamayacak. Çünkü biz çok açık şekilde mükellefleri uyardık. (Nasıl olsa yapılandırma olacak diye cari yükümlülükleri yerine getirmede bir zafiyet gösterilmesin. Mükellefler rehavete kapılmasın ve vergileri ödememezlik etmesin. Aksi halde zararlı çıkarlar) dedik. Biz, hiçbir şekilde (bu kanun çıktığı günden itibaren yürürlükte olsun) demeyeceğiz. Mutlaka geçmişe dönük bir tarih yer alacak ve yeniden yapılandırma da, bu tarihe kadarki alacaklar için yapılacak.



Taksit süresi: Çalışmalarda taksitlendirme süresi konusunda 36 aya kadar bir süreç öngörüldü. Ama sonraki aşamada mükellefin işini kolaylaştıracaksa daha uzun vadeli bir taksitlendirme gündeme gelebilir. Ancak bu, şu an belli değil.



Uygulanan faizlerin güncellenmesi: Kamu alacaklarında bir kere ana parayı mutlaka alacağız. Faiz ise enflasyonla güncellenecek. Bu konuda TÜFE ve ÜFE seçeneklerimiz var. Mükellef lehine hangisi doğru ise onu yapacağız. Çok büyük olasılıkla da ÜFE ile güncelleyeceğiz.



Taksitlendirmede faiz ne olacak: Faiz konusunda şu an bir şey söylemek istemiyorum ama o da erken ödemeyi teşvik edici nitelikte olacak. Oluşturulacak sistem, kamu borçlarının erken ödenmesini teşvik edecek.''



Kasım ayına yetiştirmeye çalışıyoruz



Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmayı Kasım ayına yetiştirmek istediklerini ancak düzenlemenin Bakanlar Kurulu'nda da ele alınması gerektiğini vurguladı.



