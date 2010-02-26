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Ekonomi

Kimler vergisini hakkıyla ödüyor?

Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği ile Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan vergi araştırması Türkiye'deki vergi sisteminin dengesizliğini ortaya koydu.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Temsilciliği ile Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan vergi araştırması Türkiye'deki vergi sisteminin dengesizliğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmaya katılanlara, asgari ücretli, emekli, işçi, çiftçi, memur, küçük esnaf ve tüccar, doktor, yüksek maaş alan özel sektör çalışanları ve büyük şirket sahiplerinin vergilerini hakkıyla ödeyip ödemedikleri ile ilgili soru soruldu.



Anketten, asgari ücretle çalışanların 'ödemeleri gerekenden fazla vergi ödedikleri, büyük şirket sahiplerinin de 'ödemeleri gerekenden az vergi ödedikleri' sonucu çıktı.

Büyük şirket sahiplerini 2,9 oranla yüksek maaş alan özel sektör çalışanları izlerken, 3,1 oranla onun arkasından gelen doktorlar ankete katılanlar tarafından ödemeleri gereken vergiden daha az ödediği sonucunu çıkardı.


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