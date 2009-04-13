Kimler gözaltına alındı?

Ergenekon soruşturmasının bu sabah başlayan 12’inci dalgası kapsamında 18 ilde 83 adrese operasyon düzenleyen polisin elindeki gözaltı listesinde 40 isim bulunduğu bildirildi. Operasyonda üçü eski toplam 5 rektör de gözaltına alındı.



Operasyon kapsamında ilk olarak Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu gözaltına alındı.



İstanbul'da gözaltına alınanlar arasında Prof. Dr. Erol Manisalı, Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen de bulunuyor. Odası aranan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk de gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getiriliyor. Şu ana kadar Emniyet Müdürlüğü’ne getirilenlerin sayısının 26’yı bulduğu bildirildi.



İşte gözaltına alınanlar



Gözaltına alınanlardan isimleri belli olanlar şunlar:



Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal,

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk,

Eski Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Yurtkuran,

Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu,

Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay

68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan,

68'liler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Namık Kemal Boya

Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen,

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ve ÇYDD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel,

ÇYDD Pendik Şube Başkanı Şeyda Eşsiz,

ÇYDD Kağıthane Şube Başkanı Ali Naci Kılıç,

ÇYDD Beyoğlu Şube Başkanı Oya Kaynak Adalı,

ÇYDD Avcılar Şube Başkanı Şükriye Varlık,

Eda Yılmaz, Bahriye Uğurel, Osman Karaduman, Özkan Akyol, Derviş Özçelik, İpek Mavili, Senem Kurşun, Sibel Musaoğlu, Cihan Demirci, Ömer Sadıktırık, Sibel Kanneci, Vahide Melis Yalçın, Şener Korsan.



Operasyon kapsamında İstanbul ve diğer illerde gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne alındı.

