Ziraat’tan kimine göre “seçim” kimine göre “bahar” paketi

Ekonomist Güngör Uras Milliyet gazetesindeki yazısında (25 Mart 2009) Ziraat Bankası’nın paketinin tüketici ve çiftçilere ne tür avantajlar sunacağını, yeni programda aylık ve yıllık kredi maliyetlerinin nasıl olacağını açıklıyor. Uras'ın yazısının tam metni:Ziraat Bankası Genel Müdürü tüketicilere faiz indirimi, çiftçiye vade uzatımı getiren bir paket açıkladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü’ne göre, bu paket “Bahar Paketi”. “Bayram değil, seyran değil seçimden 4 gün önce eniştem beni neden öptü?” diyenlere göre ise “Seçim Paketi”.Ama ne olursa olsun paket tüketicileri de çiftçileri de rahatlatacak.- Tüketici, konut ve taşıt kredilerinin faiz oranları düşürülüyor.- Kredi kartı borçlularına vade uzatma ve düşük faizle borçlarını taksitlendirme imkânı sağlanıyor.- Çiftçi borçlarının vadeleri uzatılıyor.Ziraat Bankası’nın kredi faizlerindeki büyük indirimi, diğer bankalara da örnek teşkil eder ise, özellikle tüketici kredisi kullananlar önemli ölçüde rahatlar.Ziraat Bankası aylık faiz oranlarındaki değişiklikleri açıkladı. Ama halkımız genellikle kredinin yıllık maliyetiyle ilgilenir. Kredinin pahalılığını-ucuzluğunu yıllık maliyetine bakarak ölçer.Aylık faiz oranlarının üzerinde vergi+fon yükü vardır. Aylık faiz oranları yıllık olarak birikimli rakama dönüştürülürken (kredi kartı borç faizleri dışındaki faiz hesaplamalarında) faizin faizi de hesaba girer.İşte bu nedenle, bankacılara, Ziraat Bankası’nın faiz indirimleri sonunda yıllık kredi maliyetlerinin nasıl değiştiğini hesaplamalarını rica ettim. Bu hesaplamaların sonuçlarını gösteren tabloyu yazının altında bulacaksınız.- Ziraat Bankası’nın tüketici kredilerinin faizli, fonlu yıllık maliyeti eskiden yüzde 29.44 iken, indirimle yüzde 14.55 oluyor.- Konut kredilerinde maliyet vergisiz olarak yüzde 19.42‘den yüzde 16.63’e geriliyor.- Taşıt kredilerinde eskiden yıllık yüzde 27.01 oranında olan maliyet, indirimden sonra yüzde 17.72’ye geriliyor.Faiz indirimleri sonucu kredi maliyeti büyük ölçüde düşürülmüş oluyor. Örneğin, eskiden 10 bin TL’lik taşıt kredisi kullanan için kredinin maliyeti her yıl 2.701 TL iken, bundan sonra 1.772 TL olacakZiraat Bankası Genel Müdürü, kredi kartı borcu olanlara, 2 yıla kadar vadeli, eşit taksitli kredi kullandırılacağını açıkladı.Anlaşıldığı kadarıyla (Merkez Bankası tarafından açıklanan en yüksek faiz oranlarına göre), bugüne kadar kredi kartı borçlarını yıllık yüzde 54.65 maliyetle taksitlendirebilen kart borçlularının, borçları tüketici kredisine dönüştürülebilecek.Böylece kredi kartı borçluları borçlarını 2 yıllık süre içinde yıllık yüzde 14.55 maliyetle, eşit taksitlerle ödeyebilecek.Çiftçiler için iyi haber, vade uzatımıdır. Çiftçi kredilerinde faiz indirimi yok ama, 11 ay vadeli tarımsal işletme kredilerinin vadeleri 24 aya, 5 yıla kadar vadeli yatırım kredilerinin vadeleri 7 yıla uzatılabilecek.