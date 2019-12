Kimine göre kriz kimine göre fırsat

Her ekonomik sallantı döneminde hatırlanan kriz kelimesinin Çince anlamları yine gündemde. Çince'de 'kriz' sözcüğü iki kavramdan oluşuyor: Birincisi 'tehlike' kavramı, diğeri 'fırsat'. ABD’de yaşanan finansal kriz sokağa inince ortaya çıkan tablo kimileri için fırsata dönüştü. Sıkıntıya giren mağazalar indirime 7 hafta önce başladı. Kriz nedeniyle ev fiyatlarında ise tarihi düşüşler yaşanıyor.



ABD’de başlayan global kriz gündelik yaşamı şimdiden vurmaya başladı ancak uzmanlar krizin vatandaşa asıl yansımanın aralık-ocak aylarında olacağını belirtiyor. Kriz nedeniyle zora giren işletmeler ucuzluğa erken başlarken, ev fiyatları da tarihi düşüşler yaşanıyor. Geçen yıl 250 bin dolara satılan 3 katlı bir villa bugünlerde 60 bin dolara alıcı beklerken, 150 doları bulan Levi’s 501 kot pantolon da 30 dolara kadar düştü. ABD’de alışveriş sezonuna daha 7 hafta var. Kasımın son cuma günü, Şükran Günü’nün hemen ardından meşhur indirim günü ‘Kara Cuma’ ile başlayan alışveriş dönemi Noel gününe kadar devam eder. Ancak bu yıl ekonomik kriz nedeniyle kampanyalar şimdiden başladı.



Yüzde 70 indirim yapanlar var



Kriz yüzünden indirime erken başlayan firmaların ürünleri bazı mağazalarda inanılmaz fiyatalara düşmüş durumda. Levi’s 501 kot pantolonlar 30 dolara satılırken, Converse’in meşhur All Star ayakkabılarını 19.99’a bulmak mümkün. Tommy Hilfiger tişörtlerinde fiyatlar yer yer 10 dolara kadar düşerken Guess saatlerde mevsiminde yüzde 20’ye varan indirimlere rastlamak mümkün. Lüks mağazaları da bu yıl indirimlerini farklı zamanlarda yaptı. Eylül ayı sonunda 5 günlüğüne indirim yaptı. New York Moda Haftası’na katılan Baccrat adlı Fransız markası ise yüzde 70’e varan indirime gitti birçok üründe. Yine aynı hafta yüzde 75’e varan indirime giren markalar arasında Roberto Cavalli, Christian Lacroix, Carolina Herrera sayılabilir.



Sadece orta sınıfa hitap eden mağazalar değil, lüks ürün satışı yapan mağazalar da krizden payını alıyor. New York’un meşhur 5. Cadde’sinden adını alan Saks 5th Avenue’nün eylül ayı satışları yüzde 11 düştü. Ancak uzmanlara göre henüz en kötüsü gerçekleşmedi. Bu yıl burnundan kıl aldırmayan lüks mağazaların alışveriş sezonunda en az yüzde 20 indirime gideceği tahmin ediliyor.