Kim'in kardeşinde sinir gazı izi bulundu

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un başka bir anneden olan kardeşi Kim Jong Nam'a yapılan otopsite vücudunda XV adlı yüksek tesirli sinir gazının tespit edildiği bildirildi.

Malezya polisi, Kim'in yüzünde ve gözünde yasadışı sinir gazının izine rastlandığını, diğer delillerin aranmasına da devam edildiğini duyurdu. Renksiz ve kokusuz bir gaz olan XV insan vücuduna cilt, göz, yiyecek ve solunum yolları üzerinden nüfuz ediyor, bulantıya yol açıp solunum adalelerini felç ederek dakikalar zarfında ölüme sebebiyet veriyor.

Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahları sınıfına dahil edilen sinir gazı XV mevcudunun teşkilata bildirilmesi ve stokların imha edilmesi gerekiyor. Uzmanlar sinir gazının basit laboratuvarlarda düşük maliyetle üretilebildiğini, etkisini kolay kaybetmediğini ve aramalarda ortaya çıkarılmasının son derece zor olduğunu belirtiyor. ABD Sağlık Teşkilatı, XV'yi "en zehirli sinir gazı" ilan etmiş ve cilde sürüldüğü takdirde derhal suyla yıkayarak temizlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

45 yaşındaki Kim Jong Nam 13 Şubat'ta Kuala Lumpur Havalimanında yüzüne spreyle gaz püskürtülerek öldürülmüştü. Suikastın Pyongyang yönetimi tarafından tertiplendiği tahmin ediliyor. Havalimanında iki kadın Kim'e saldırarak yüzüne bez bastırmış ve Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın üvey kardeşi hastaneye yetiştirilemeden can vermişti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre suikastı düzenleyen kadınlardan biri saldırıdan hemen sonra lavaboya koşmuştu. Suikastla ilgili olarak bir Kuzey Koreli ile Endonezyalı ve Vietnamlı iki genç kadın gözaltına alınmıştı. Dört Kuzey Koreli şüphelinin ise ülkelerine kaçtıkları saptandı. Malezya hükümeti Kuzey Kore büyükelçiliği mensuplarının ifadelerinin alınacağını duyurdu. Kuzey Kore'nin 2 bin 500 ila 5 bin ton kimyasal silah stokladığı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AG/HS