Kim'in kardeşi Güney Kore'deki Olimpiyatlar'a gidiyor

Güney Kore'nin ev sahipliğinde 9-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore'yi temsil edecek heyetteki isimler arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da yer aldığı açıklandı.

Pyongyang yönetiminde önemli bir figür olan Kim Yo-jong, 1950-1953 yılları arasında yapılan Kore Savaşı sonrası Kim ailesinden adanın güneyini ziyaret eden ilk kişi olmaya hazırlanıyor.

Otuz yaşlarında olduğu bilinen Kim'in Olimpiyatlar'a gidecek heyette yer alması uzmanlar tarafından Kuzey Kore'nin komşusuyla ilişkileri iyileştirmek için attığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca etkinliğin, ABD ile yakınlaşma için bir köprü görevi görebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Kuzey Kore'nin uluslararası kamuoyunun ilgisini çekecek genç bir ismi Olimpiyatlar'a göndererek daha sıcak bir imaj çizmeye çalıştığı öne sürülüyor.

Seul merkezli Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden Hong Min'e göre, Kim Jong-un'un hamlesinin arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı Olimpiyatlar'a gönderme kararı yatıyor olabilir. Hong, "Kim Jong-un kendisini Donald Trump'ın dengi olarak göstermeye çalışıyor olabilir" diyor.

Seul'deki Dongguk Üniversitesi'nden Kuzey Kore uzmanı Koh Yu-hwan ise kız kardeşinin Kim'in güvenini kazanmayı başarmış az sayıda kişi arasında olduğuna dikkat çekiyor. Koh, Kim Yo-jong'un Kuzey Kore'nin diyalog partneri olarak gönderebileceği en üst düzey isimden bile daha fazla ağırlığı olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD ile temas olacak mı?

Güney Kore de Pyongyang'ın kararından memnun. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklamada, bu adımın Kore Yarımadası'nda tansiyonun düşürülmesi için istekliliği gösterdiği belirtildi. Kim Yo-jong'un Moon'la görüşüp görüşmeyeceği ise şu an bilinmiyor.

Kış Olimpiyatları sırasında Kuzey Kore heyeti ile ABD'li yetkililer arasında görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de net değil. Ancak Japonya temaslarını sürdüren ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bu ihtimale karşı olmadıklarının sinyalini verdi. "Neler olacağını göreceğiz" diyen Pence, olası bir görüşme sırasında vereceği mesajın kamuoyu önünde verdikleri ile aynı olacağını, Kuzey Kore'ye nükleer silah ve füze programından vazgeçmesinin söyleneceğini dile getirdi.

Pence, Washington'ın Kuzey Kore'ye yönelik "en sert ve agresif" ekonomik yaptırımları açıklamaya hazırlandığını da duyurdu.

Kim'e en yakın isimlerden biri

Kim Yo-jong ve Kim Jong-un aynı anne tarafından dünyaya getirildi. Ağabeyi, Kim Yo-jong'u geçtiğimiz yıl iktidar partisinin karar mekanizması konumundaki siyasi bürosuna yedek üye yapmıştı.

İkilinin, Kim Jong-nam adlı bir üvey ağabeyi de bulunuyordu. Ancak 45 yaşındaki Kim Jong-nam geçen yıl Malezya'daki bir havalimanında öldürülmüştü. Olayla ilgili açılan davada Kim Jong-nam'ın yüzüne sinir gazı püskürtüldüğü saptanmıştı.

Kuzey Kore Güney Kore'deki Olimpiyatlar'da 22 sporcu ile yarışıyor. Pyeongchang kenti ev sahipliğindeki Kış Olimpiyatları, 9-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

AP,ÖA/CÖ

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