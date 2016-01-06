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Spor

Kimi Raikkonen: Tüm pistleri aynı adam yapıyor, hepsi çok benzer, İstanbul Park hariç

Fin pilot, Formula 1'de Ferrari adına yarışıyor

06 Ocak 2016 00:01

Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, Hermann Tilke tasarımlı yeni Formula 1 pistlerinin hayranı olmadığını söyledi. Raikkonen “Yeni pistler hep aynı adam tarafından tasarlanıyor. Hepsi oldukça benzer. İyi değil demiyorum ama hepsi aynı. Tek istisna İstanbul Park” dedi.

Formula 1 son yıllarda Avrupa’dan daha çok Asya ve Ortadoğu pazarlarına yöneldi.

Ecclestone “Kim ödeme yapıyorsa oraya gitmek zorundayız” dedi. Ancak Raikkonen yeni pistleri desteklemiyor.

TRF1.net'te yayımlanan habere göre, Raikkonen “Yeni pistler hep aynı adam tarafından tasarlanıyor. Hepsi oldukça benzer. İyi değil demiyorum ama hepsi aynı. Tek istisna İstanbul Park” diye konuştu.

Fin pilot “Magny Cours’u çok seviyorum. Pist gerçekten farklıydı ancak pistin etrafı çok iyi değildi. Imola iyi bir pistti. Atmosfer harikaydı ve çok zordu. Ayrıca Nürburgring’i seviyorum” dedi.

Raikkonen şunları söyledi:

“Kore en kötüsüydü. Yeni bir piste gittiğiniz zaman temelde ne yapacağınızı biliyorsunuz çünkü hepsi birbirinin aynısı.

Her şey farklı olmalı. Ve etrafından ağaçlar veya farklı şeyler olmalı. Imola ve Magny Cours konum itibariyle farklı. Bir ormanın ortasında yer alan Spa’dan bahsetmiyorum bile.

Elbette yeni yarışları izlemek her zaman biraz farklı. Her viraj biraz farklı ancak günün sonunda hepsi aynı tilke virajları."

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