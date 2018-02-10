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Dünya
Deutsche Welle

Kim'den Güney Kore liderine resmi davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae'yi resmi ziyaret için ülkesine davet etti. Tarihi öneme sahip daveti, Kuzey Kore liderinin kızkardeşi iletti.

10 Şubat 2018 16:10

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları Kuzey ve Güney Kore arasında siyasi yakınlaşmaya sahne oluyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, Kuzey Kore'nin üst düzey temsilcilerinden oluşan heyeti dün başkent Seul'de kabul etti. Mavi Saray'da kabul edilen heyette Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong Nam ve Kuzey Kore liderinin kızkardeşi Kim Yo Jong da vardı.

Görüşme öncesinde Güney Kore lideri, kameralar önünde Kuzey Kore heyeti ile tokalaştı. Kim Yo-Jong'un elindeki mühürlenmiş mavi dosyaya dikkat çeken gözlemciler bu dosyada Kuzey Kore liderinden bir mesaj olabileceği tahmininde bulunmuşlardı. Uzmanlar bu tahmininde haksız çıkmadı. Görüşmeler sonrasında Mavi Saray'dan yapılan açıklamada Moon'un Kuzey Kore lideri tarafından 'mümkün olduğunca, en kısa zamanda' Pyongyang'a davet edildiği belirtildi.

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'ndan beri ilk kez Kuzey Kore'de iktidarda olan Kim ailesine mensup bir siyasetçi, Güney Kore'yi ziyaret ediyor.

Uluslararası alanda tamamen izole edilen Kuzey Kore geçen günlerde Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacağını duyurmuştu. Olimpiyat oyunları açılış töreninde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ile tokalaşan Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un bu hareketi iki ülke arasında buzların erimeye başladığının ilk işareti olmuştu.

ABD kuşkulu

Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'ti. Kuzey Kore'nin attığı adıma kuşkuyla yaklaşan ABD'li gözlemciler, bu girişimi yaptırımların yumuşatmaya ve Seul ile Washington arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriyor. Beyaz Saray dün Pence ile Kuzey Koreli Kim Yo Jong'un herhangi bir görüşmede bulunmadığını duyurmuştu.

DW,afp, dpa, AP / NS,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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