Kim Yu-Na'dan ikinci zafer

ISU Grand Prix'sinde bu sezonki ilk galibiyetini birinci durak Amerika'da elde eden Kim, üçüncü durak Çin'de toplam 191.75 puanla galibiyete ulaştı.Güney Koreli sporcu, 2007 Dünya Şampiyonu Miko Ando'yu ikinci sırada bıraktı. Japon patenci Ando, jüriden sadece 170.88 puan toplayabildi. Fin Laura Lepisto ise Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi bronz madalya kazandı.18 yaşındaki lise öğrencisi Kim, geçen yıl Dünya Şampiyonası'ndaki kısa program performansıyla eşi görülmemiş bir puan alarak sükse yapmıştı. Şampiyonayı üçüncü bitirdi ama sonra Grand Prix finalinde şampiyon oldu.Kim, gelecek ay ülkesi Güney Kore'de üst üste üçüncü Grand Prix finalini kazanarak rekor kırmayı amaçlıyor. Genç patenci ayrıca şimdiden 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nın en büyük favorilerinden biri olarak görülüyor.Çin Kupası, Jeremy Abbott için de unutulmaz oldu. Amerikalı patenci ISU Grand Prix'sindeki ilk galibiyetini Pekin'de elde etti. Abbott, 233.44 puan alarak, önceki en iyi derecesini 27 puandan fazla geliştirdi.Bir başka Amerikalı, Stephen Carriere 217.25 ile ikinci geldi. Yarışma öncesi favori gösterilen Çek patenci Tomas Verner ise üçüncü sırada kaldı.Çiftlerde, Çin'in dünya ikincisi sporcuları Zhang Dan ile Zhang Hao altın madalya aldı. Buz dansındaysa Rusya'nın Avrupa şampiyonu patencileri Oksana Domnina ile Maxim Shabalin galip geldi.ISU Grand Prix'si Amerika, Kanada ve Çin ayaklarından sonra, Fransa'nın başkenti Paris'te perşembe günü başlayacak Eric Bompard Kupası ile devam edecek.