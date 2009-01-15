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Dünya

Kim Yong-il'in veliahtı en küçük oğlu

üç oğlu bulunan Kuzey Kore ''Lideri'' Kim Yong-il, en küçük oğlu Kim Yong-un'u ''veliaht'' olarak seçti

15 Ocak 2009 02:00

Kuzey Kore'nin Kim Yong-il'den sonraki lideri belirlendi. Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore istihbarat kaynağına dayanarak verdiği habere göre, üç oğlu bulunan Kuzey Kore ''Lideri'' Kim Yong-il, en küçük oğlu Kim Yong-un'u ''veliaht'' olarak seçti.

66 yaşındaki Kim Yong-il'in sağlık sorunları olduğu biliniyor. 8 Temmuz 1994'te 82 yaşında ölen Devlet Başkanı babası Kim İl-sung ''resmen tanrı katında'' olduğu için oğul Kim Jong-il, sadece ''Lider'' sıfatıyla anılıyor.

Kim Jong-il'in büyük oğlu Kim Yong-çol ile ortanca oğlu Kim Yong-nam, ''liderlik'' için Kim Yong-un gibi yeterli bulunmadı.

Müstakbel ''Lider'' 24 yaşındaki Yong-un, babası Kim Yong-il'in hayatta olmayan üçüncü eşi Ko Yong-hui'den dünyaya geldi.

Yonhap ajansı, Kim Yong-un'un Kuzey Kore Komünist İşçi Partisi örgütünün ''Kılavuz Dairesi''ne gerekli talimatın verilerek, ''kutsandığı'' da duyurdu.

24 milyon nüfuslu Kuzey Kore, silah altındaki 1,2 milyon askerle nüfusuna oranla dünyanın en büyük ordusuna sahip. Bu ordu aynı zamanda dünyanın en büyük beşinci ordusu.

Kore Savaşı 1953'te bittiğinden beri Kuzey, Güney Kore ile hala barış antlaşması imzalamadı. 49 milyon nüfuslu Güney Kore'nin ise 660 bin askeri bulunuyor.

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