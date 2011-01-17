T24 - Akşam gazetesi yazarı Nihat Sırdar, "Galatasaraylılar bugün bizzat yöneticileri vasıtasıyla kimlerden 'özür dileyeceklerini' bilsinler..." diyerek, hükümetin bir üst düzey görevlisinin Aslantepe'deki olaylardan sonra yazdığı tweet'i köşesine aldı...

Nihat Sırdar'ın Akşam gazetesinde "Kim yaptı lan o stadı size?" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2011) yazısı şöyle:



Kim yaptı lan o stadı size?



Hani bir laf vardır, 'Papaz her zaman pilav yemez' diye.

Her toplantı ve o toplantı için toplanan her kalabalık, sizin istediğiniz gibi olmayabiliyor.

AKP mitingleri ve açılış törenleri için toplanan kalabalık, kendi isteğiyle gelen veya oraya taşınan AKP'lilerden oluştuğu için verilen tepkiler hep istendiği gibi oluyor.

Hatta o kadar istendiği gibi oluyor ki, Başbakan Tokat'taki referandum mitinginde 'Kılıçdaroğlu türban sorununu çözerim diyor. İnanıyor musunuz?' diye sorduğunda,

coşkulu kalabalık hep bir ağızdan 'EVEEEET' diye bağırabiliyor.

Bir nevi şartlı refleks yani.

Ama her zaman şartlanmış kitleler veya bir zamanların moda tabiriyle 'bindirilmiş kıtalar' karşınızda olmayabiliyor.

Kendi binip gelen 'kıtalar' karşısında aynı propagandayı yapmaya çalışınca Aslantepe'de olanlar oluyor.



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Daha Başbakan gelmeden stada geleceği anons edildiğinde protestolar başlıyor. Hatta bu protestoları duyan Mehmet Ali Birand ve İlker Yasin mikrofonlarının açık olduğunu unutup canlı yayında 'Eyvah' çekiyor, hemen ardından rejiye 'mikrofonları kapatın' talimatı veriyorlar.

Başbakan protokole oturuyor protesto...

Adı anons ediliyor yuhalamalar...

TOKİ Başkanı 'Sizi biz kurtardık. Batmıştınız' tadında bir konuşma yapınca da kıyamet kopuyor.

Bindirilmiş değil de kendi binip gelen kıtalar içlerinden gelen tepkiyi gösteriyor.



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Bu tepki karşısında basınımızın kimi kalemlerinin gösterdiği tepki ise anlaşılmaz boyutlarda.

'Ayıp ettiniz', 'Hemen gidip özür dileyin', 'Başbakan yan yolları yaptırmasın. Bunlara müstahak' gibi demokratik bir tepkiyi mükemmel bir şekilde değerlendiren yazılardan başka bir yorum var ki, asıl o Türkiye olarak ne noktada olduğumuzu net bir şekilde gösteriyor.

Türkiye'nin AB'ye girmesi işinin başındaki Başmüzakereci Egemen Bağış protestoculara nankör derken, kendisinin yardımcısı Yasin Ekrem Serim twittera aynen şöyle yazıyor;

'Bole bi serefsizlik yok. Nankörsünüz. Kimin sayesinde o statta maç izliosunuz. Kim yaptı lan o stadı size. Geri zekalı kus beyinliler.'

Yazım hatalarını bilerek düzeltmedim ki kimin bizi AB'ye sokmak için çalıştığını görün diye...

Hakaretleri de bilerek yazdım ki Galatasaraylılar bugün bizzat yöneticileri vasıtasıyla kimlerden 'özür dileyeceklerini' bilsinler diye...