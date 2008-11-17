Kim tutar Barça'yı!



Barcelona seriyi sürdürüyor! İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde lider Barcelona, Recreativo Huelva deplasmanına konuk oldu ve mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.





İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Katalan temsilcisine 3 puanı getiren goller, maçın 52. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 86. dakikada Keita'dan geldi.



Bu sonucun ardından Barcelona ligdeki puanını 28'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Huelva 7 puanda kaldı.



Aldığı seri galibiyetler ile büyük beğeni toplayan Barcelona, Huelva galibiyetiyle üst üste 9. galibiyetini alırken, uzun süredir 3 puanla tanışamayan Huelva'nın bu hasreti 10 maça çıktı.



İspanya La Liga'da haftanın toplu sonuçları şöyle:



Almeria 2 - 1 Mallorca

Atletico Madrid 4 - 1 Deportivo La Coruna

Espanyol 3 - 4 Numancia

Getafe 0 - 2 Sevilla

Malaga 2 - 2 Villarreal

Real Betis 3 - 1 Racing Santander

Athletic Bilbao 2 - 0 Osasuna

Recreativo Huelva 0 - 2 Barcelona



