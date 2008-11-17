T24 LogoT24 Logo
Spor

Kim tutar Barça'yı!

Barcelona seriyi sürdürüyor! İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde lider Barcelona, Recreativo Huelva deplasmanına konuk oldu

17 Kasım 2008 02:00


Barcelona seriyi sürdürüyor! İspanya La Liga'nın 11. hafta mücadelesinde lider Barcelona, Recreativo Huelva deplasmanına konuk oldu ve mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
 

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Katalan temsilcisine 3 puanı getiren goller, maçın 52. dakikasında Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 86. dakikada Keita'dan geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona ligdeki puanını 28'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Huelva 7 puanda kaldı.

Aldığı seri galibiyetler ile büyük beğeni toplayan Barcelona, Huelva galibiyetiyle üst üste 9. galibiyetini alırken, uzun süredir 3 puanla tanışamayan Huelva'nın bu hasreti 10 maça çıktı.

İspanya La Liga'da haftanın toplu sonuçları şöyle:

Almeria 2 - 1 Mallorca
Atletico Madrid 4 - 1 Deportivo La Coruna
Espanyol 3 - 4 Numancia
Getafe 0 - 2 Sevilla
Malaga 2 - 2 Villarreal
Real Betis 3 - 1 Racing Santander
Athletic Bilbao 2 - 0 Osasuna
Recreativo Huelva 0 - 2 Barcelona

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24