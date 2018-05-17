Kim-Trump zirvesi iptal edilebilir

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, “ABD tek taraflı olarak nükleer silahlarımızdan vazgeçmemizi isterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederiz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan tarihi zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceğini söylendi.

Washington, nükleer silah programının sonlandırılmasında ısrar ediyor. Pyongyang yönetimi ise 12 Haziran’da gerçekleşecek tarihi randevuyu gözden geçirebileceğini söylüyor. Güney Kore ve ABD’nin ortak tatbikatı yeniden gerilimi zirveye taşıdı, resmi haber ajansı KCNA gövde gösterisinin bir ‘işgal provası’ olduğunu duyurdu. Resmi açıklamada ise “ABD’nin saçma açıklamalar yaparak zirve öncesi bizi provoke etmesi çok talihsiz” denildi.

Kuzey Kore, Washington’ın nükleer silahlardan vazgeçmesinde ısrar etmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan tarihi zirveye katılmayı yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Trump ve Kim zirvesinin 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanıyor. Zirve kararı, Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlılığını ifade etmesinden sonra alınmıştı.



Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı KCNA’ya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan “ABD bizi köşeye sıkıştırır ve tek taraflı olarak nükleer silahlarımızdan vazgeçmemizi isterse, görüşmelere olan ilgimizi kaybederiz ve beklenen Kuzey Kore-ABD zirvesine katılıp katılmamayı yeniden değerlendirmemiz gerekir” dedi.



Bakan Yardımcısı Kim, zirvenin Kore Yarımadası’ndaki gerginliğin azaltması için büyük umutlar taşıdıklarını ve harika bir geleceğe yönelik büyük bir adım olarak gördüklerini söyledi. Ancak Kim “Fakat, ABD’nin saçma açıklamalar yaparak zirve öncesi bizi provoke etmesi çok talihsiz” diye de ekledi.



Kuzey Kore daha önce de dün Güney Kore’yle yapılması planlanan üst düzey görüşmeleri, Güney Kore’nin ABD’yle birlikte yaptığı ortak askeri tatbikata duyulan öfkeyi gerekçe göstererek iptal etmişti. Resmi haber ajansı KCNA tatbikatın bir ‘provokasyon’ ve ‘işgal provası’ olduğunu bildirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı ise zirveye yönelik hazırlıkların sürdüğünü ve Kuzey Kore’nin tutumundaki herhangi bir değişiklikten haberleri olmadığını belirtti.