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Kim saldırırsa saldırsın, yanınızdayız

Rusya’nın Ermenistan’daki Gümrü askeri üssünün süresini için yaptığı anlaşma Erivan’da imzalanırken, 'olası Azeri saldırısına karşı Rus

21 Ağustos 2010 03:00

T24 - Rusya’nın Ermenistan’da bulunan Gümrü askeri üssünün süresini 2044 yılına kadar uzattığı anlaşmaya dün Erivan’da imzalar atılırken, Erivan’da “olası bir Azeri saldırısına karşı Rus ordusunun tam desteğinin alındığı” yorumuyla bayram sevinci yaşanıyor. Ermeni lider Sarkisyan, “Bu anlaşma ile Rusya Ermenistan’ın savunulması sorumluluğunu üstüne aldı” derken, Medvedev “Kollektif  Güvenlik Örgütü Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz” dedi. Medvedev, tedirgin olan Azerbaycan'ı teskin etmek için eylülde Bakü'ye gidecek.


Rus Kommersant gazetesi anlaşmayı, “Rus ordusu 2044’e kadar Gümrü’de kalacak, Ermeni ordusunu silahlandıracak ve kiminle olursa olsun bir çatışma durumunda Ermeni tarafında savaşacak. Bu anlaşma dün Erivan’da Rus ve Ermeni liderlerin görüşmelerinden sonra gerçekleşti” diye verdi.

turkrus.com'un haberine göre; iki ülke liderinin huzurunda, askeri işbirliğinden yeni nükleer santral kurulmasına kadar beş ayrı anlaşmaya imza atıldı.

Medvedev, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili olarak Minsk Grubu çerçevesinde barıçı çözüm istediklerini tekrarlarken, Ermeni gzatecilerin bir saldırı durumunda ne yapılacağına dair ısrarlı soruları üzerine,  “Rusya için önemli olan bölgede barış olması. Bizim KGÖT anlaşmaı gereği müttefik sorumluluklarımız var. Ermenistan üyelerden biri. Bu anlaşma tüm ihtimalleri dikkat alıyor, KGÖT üyesi ülkelere yönelik tehdit dahil. Rusya anlaşmadan doğan yükümlülüklerini çok ciddiye alır” dedi.

Ermeni tarafında, “Rusya net bir beyan açıkladı. Azeri tarafından gelen tehditler saldırıya dönüşürse artık Rusya yanımızda savaşır. Bu büyük güvence” diyerek bunu büyük biz kazanım olarak gösterme çabası dikkat çekiyor.

Ancak bazı uzmanlar, “Medvedev genel bir durumdan bahsediyor. KGÖT anlaşması, üye ülkelerden birine saldırı durumunda tüm örgüt üyelerine yapılmış bir saldırı sayılacağı genel beyanını içeriyor. Rusya Azerbaycan’a tavır alacak bir adımı atamaz. Zaten Başkan Medvedev’in Erivan’dan sonra eylülde  Bakü’ye gitmesi ve kendilerine karşı bir tavır olmadığını ifade etmesi bekleniyor” değerlendirmesini yapıyor.


Türkiye'yi suçladı

Bu arada CHA'nın haberine göre, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecine de değinen Sarkisyan, "Ankara bu süreci engelliyor. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için girişimde bulunan Ermenistan tam işbirliği ve karşılıklı çıkarları dayalı ticaret mantığını ortaya koydu. Ancak süreç yavaşladı. Çünkü Türk yönetimi gereken siyasi iradeyi ortaya koymadı. Biz malesef Ankara'nın uluslararası yükümlülüklerini hazır olduğunu göremedik." eleştirisi getirdi.

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