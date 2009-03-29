Kim nerede oyunu kullandı?

Başbakan Erdoğan, TBBM Başkanı Toptan, CHP lideri Baykal başta olmak üzere bakanlar ve siyasi parti liderleri oylarını kullandı





Erdoğan Üsküdar'da kullandı



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kullandı. Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evinden çıkan Erdoğan, saat 11.35'de eşiyle birlikte oylarını kullanacakları Burhaniye İlköğretim Okulu'na geldi.



Oy kullanmak için sırada bekleyen vatandaşlar tarafından alkışlanan Erdoğan, 2169 numaralı sandığın bulunduğu 4-B sınıfında oyunu eşiyle birlikte kullandı. "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Başbakan Erdoğan, daha sonra oy kullandığına ilişkin imza attı.



Başbakan Erdoğan, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra okuldan ayrılırken bahçede bekleyen vatandaşlarca alkışlandı. Bir süre okulun bulunduğu sokakta yürüyerek vatandaşlara "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Erdoğan, çocuklarla da "Oyunuzu kullandınız mı" diyerek şakalaştı.



Baykal: Sonucun hayırlı olmasını diliyorum



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, oyunu Beysukent'teki Ayten Şaban Diri İlköğretim okulunda kullandı.



Baykal, eşi Olcay Baykal ve bu seçimlerde ilk kez oy kullanan torunu Deniz Baykal ile kendi kullandığı otomobille ilköğretim okuluna geldi. Oy kullanmak için sıra beklemek isteyen Baykal'a vatandaşlar öncelik tanıdılar. Bu sırada görüntü almak isteyen basın mensupları yoğunluk nedeniyle güçlükle çalıştılar.



Sandık görevlilerine oy kullanacağı 4459 sandıktaki seçmen sayısını soran Baykal, eşi Olcay Baykal ve torunu Deniz'in ardından kabinlere geçerek oy kullandı. Baykal, oyunu atarken hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Deniz Baykal, oy verdiği sınıftan ayrılırken, gazetecilerin torunu Deniz'in il kez oy kullandığını hatırlatarak, "torununuz bir sürpriz yapabilir mi" sorusuna, gülümseyerek "Göreceğiz bakalım. Eve gidince soracağım, uygun görürse değerlendirmesini söyler" karşılığını verdi.



Bahçeli: Hüzünlü bir ortam



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.



Bahçeli, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, hüzünlü bir ortamda oy verildiğini ifade ederek, "Onun için tekrar milletimizin başı sağ olsun. Seçimlerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.





Genç ve Sav da aynı sandıkta



Bu arada, Baykal'ın oy kullandığı sandıkta Bağımsız Tunceli milletvekili Kamer Genç, 4457 numaralı sandıkta ise CHP Genel Sekreteri Önder Sav oyunu kullandı.



Gül ve eşi Çankaya’da oy kullandı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile Dışişleri Konutu'ndan yürüyerek oy kullanacağı Çankaya İlköğretim Okulu'na geldi. Gül çifti, oy kullanmak üzere bekleyen vatandaşlarca alkışlarla karşılandı.



Gül çifti, daha sonra oy kullanacakları 1135 numaralı sandığa geçtiler. Sıraya girmek isteye Abdullah Gül ve eşi, görevliler ve vatandaşların kendilerine öncelik vermesi üzerine oylarını kullandı.



Cumhurbaşkanı Gül, oy verme işleminin ardından gazetecileri yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Demokrasinin en güzel yanlarından birini hep beraber yaşamış oluyoruz. Herkes söyleyeceğini söylüyor. Sonunda yine söz millete kalıyor. Bugün de yine halkı, milletimiz ne derse o muhakkak ki başımızın üstünde olacaktır. Memleketimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun."



Okul çıkışında yine vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gül çifti, daha sonra yürüyerek Dışişleri Konutu'na gitti. Cumhurbaşkanı Gül, konuta girerken yol üstündeki taksi durağına uğradı ve oradakilerle bir süre sohbet etti.



Yazıcıoğlu'nun seçim sandığına gül



Seçim çalışması için Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken düşen helikopterde yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ta kayıtlı olduğu 2187 nolu sandığa partililer gül bıraktı.

Yakınları tarafından sandığa konulan Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı da sandık görevlileri tarafından, seçmeni etkileyebileceği gerekçesiyle kaldırıldı.



Bakan Aydın 1082 nolu sandıkta



Devlet Bakanı Mehmet Aydın, oyunu İzmir'in Narlıdere ilçesinde kullandı. Bakan Aydın ve eşi Nihal Aydın, oy kullanmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geldi. Bakan Aydın, 1082 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bakan Aydın, görüntü alan basın mensuplarına seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Özkök: Hayırlı olsun



Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile eşi Özenç Özkök, yerel seçimler için oyunu İzmir'de kullandı. Güzelyalı semtindeki Fatih Kolejine gelen Orgeneral Özkök, oyunu kullanacağı 1357 numaralı sandığın görevlileriyle bir süre sohbet etti. Özkök, daha sonra oy pusulalarının yer aldığı zarfları sandıklara atarak, "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.



Şahin oyunu Antalya’da kullandı



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya'da Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda oy kullandı. AKP Muratpaşa belediye başkan adayı Orhan Tolunay ile okula gelen Şahin, bir süre sıra bekledikten sonra 1384 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Bakan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatı nedeniyle buruk bir seçim yaşandığını ifade etti.



Toptan: Sandığa kadınlar hâkim olmuş



TBMM Başkanı Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, Özel Jale Tezer İlköğretim Okulu'nda oylarını kullandı.



Eşi Saime Toptan ile oyunu kullanmak üzere saat 11.00 sıralarında okula gelen Köksal Toptan, 2044 nolu sandığın görevlilerinin ısrarına rağmen sırada bekleyen vatandaşların önünü geçmeyi kabul etmedi.



Daha sonra sandık görevlilerinin tek tek elini sıkan Toptan, görevlilerin tamamının kadınlardan oluştuğunu görünce "Kadınlar sandığa hâkim olmuş" dedi.



Toptan ve eşi Saime Toptan, daha sonra okul müdürünün odasına geçerek çay içti.



Bakan Çelik Van’da oy kullandı



Van'da merkez ve ilçelerinde 498 bin 45 kişi, 1836 sandıkta oy kullanacak. Seçim çalışmaları için Van'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de İskele Mahallesi'nde bulunan İskele Yatılı Bölge Okulu'nda (YİBO) eşi Şahsenem Çelik ile birlikte oyunu kullandı. Bakan Çelik, Türkiye'de 22 Temmuz seçimindeki oylarının altına düşmeyeceklerini söyledi.



Demirel 2066 nolu sandıkta



Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kavaklıdere İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanacağı okula saat 11.00 sıralarında gelen Demirel, 2066 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, hayırlı olması dileğinde bulundu.





