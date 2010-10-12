-KİM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALACAK ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zamla halen 648 lira olan en düşük işçi emekli aylığı Ocak 2011'de 710 liraya, halen 511 lira olan en düşük Bağ-Kur emekli aylığı ise Ocak 2011'de 576 liraya yükselecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zam ve geçerli olacak emekli aylıklarına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere 2011 yılı ocak ödeme döneminde, emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlamak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanlara seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca 2011 yılı temmuz ödeme döneminde aylıklar yüzde 4 artırılacak. Bu dönemler için belirtilen oranlar, gerek 2010 yılı ikinci altı ayda gerekse 2011 yılı birinci altı ayda gerçekleşecek TÜFE oranına bakılmaksızın yüzde 4 oranında uygulanacak. Gelecek yıl yapılacak artışla, dosya bazında emeklilerin aylık türleri ve aylık dilimleri itibarıyla, ek ödeme dahil ele geçecek tutar ve artış oranları şöyle olacak: /* Aylıklar Aralık Ocak Temmuz Ocak ayı Yıl Sonu Yıl Sonu 2010 2011 2011 Artış Oranı İtibariyle Artış Oranı Artış Tutarı --------------- ------ ----- ------ ----------- ---------------------- ------------ İşçi (SSK) 648.1 710.5 739 9.6 14 90.8 Tarım (SSK) 492.3 555.3 577.5 12.8 17,3 85.2 Esnaf (Bağ-Kur) 511 574 597 12.3 16.8 86 Tarım (Bağ-Kur) 371,1 434.1 451.5 17 21.7 80.4 Bazı emekli aylık düzeyleri ve gelecek yıl yapılacak artışlarla geçerli olacak yeni aylık seviyeleri ise şöyle olacak: /* Ek Ödeme Dahil Ocak Ayı Ocak Ayı Temmuz Ayı Yıl Sonu Ele Geçen Aylık Aylık Miktarı Artış Oranı Aylık Miktarı Artış Oranı --------------- ------------- ----------- ------------- ----------- 371 434 17 451 21.7 400 463 15.8 482 20.4 450 513 14 534 18.6 500 563 12.6 586 17.1 550 607 10.4 631 14.8 600 662 10.4 689 14.8 650 712 9.6 741 14 700 762 8.9 793 13.3 750 812 8.3 845 12.7 800 862 7.8 897 12.1 850 912 7.3 949 11.6 900 962 6.9 1.001 11.2 950 1.012 6.6 1.053 10.8 1.000 1.062 6.2 1.105 10.5 1.050 1.112 5.9 1.157 10.2 1.100 1.162 5.7 1.209 9.9 1.150 1.212 5.4 1.261 9.6 1.200 1.262 5.2 1.313 9.4 1.250 1.312 5 1.365 9.2 1.300 1.362 4.8 1.417 9 1.350 1.412 4.6 1.469 8.8 1.400 1.462 4.5 1.521 8.6 1.500 1.562 4.2 1.625 8.3 1.750 1.820 4 1.893 8.2 2.000 2.080 4 2.163 8.2 2.250 2.340 4 2.434 8.2 2.451 2.549 4 2.651 8.2 */