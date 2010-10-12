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Ekonomi

KİM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALACAK ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 18:03

-KİM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞI ALACAK ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zamla halen 648 lira olan en düşük işçi emekli aylığı Ocak 2011'de 710 liraya, halen 511 lira olan en düşük Bağ-Kur emekli aylığı ise Ocak 2011'de 576 liraya yükselecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emekli aylıklarına gelecek yıl yapılacak zam ve geçerli olacak emekli aylıklarına ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere 2011 yılı ocak ödeme döneminde, emeklilerin aylık seviyeleri göz önünde bulundurularak, düşük aylık seviyelerine daha yüksek oranda artış sağlamak üzere bin 500 liraya kadar aylık alanlara seyyanen 60 lira ve bu tutarın üzerinde aylık alanlara da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca 2011 yılı temmuz ödeme döneminde aylıklar yüzde 4 artırılacak.  Bu dönemler için belirtilen oranlar, gerek 2010 yılı ikinci altı ayda gerekse 2011 yılı birinci altı ayda gerçekleşecek TÜFE oranına bakılmaksızın yüzde 4 oranında uygulanacak. Gelecek yıl yapılacak artışla, dosya bazında emeklilerin aylık türleri ve aylık dilimleri itibarıyla, ek ödeme dahil ele geçecek tutar ve artış oranları şöyle olacak: /*     Aylıklar          Aralık    Ocak   Temmuz     Ocak ayı          Yıl Sonu            Yıl Sonu                    2010     2011    2011    Artış Oranı   İtibariyle Artış Oranı   Artış Tutarı ---------------   ------   -----   ------   -----------   ----------------------   ------------  İşçi (SSK)         648.1   710.5    739         9.6                 14                 90.8 Tarım (SSK)        492.3   555.3    577.5      12.8                 17,3               85.2  Esnaf (Bağ-Kur)    511     574      597        12.3                 16.8               86   Tarım (Bağ-Kur)    371,1   434.1    451.5      17                   21.7               80.4 Bazı emekli aylık düzeyleri ve gelecek yıl yapılacak artışlarla geçerli olacak yeni aylık seviyeleri ise şöyle olacak: /* Ek Ödeme Dahil      Ocak Ayı       Ocak Ayı      Temmuz Ayı       Yıl Sonu  Ele Geçen Aylık   Aylık Miktarı   Artış Oranı   Aylık Miktarı   Artış Oranı ---------------   -------------   -----------   -------------   -----------       371               434           17              451           21.7       400               463           15.8            482           20.4       450               513           14              534           18.6        500               563           12.6            586           17.1       550               607           10.4            631           14.8        600               662           10.4            689           14.8       650               712            9.6            741           14       700               762            8.9            793           13.3       750               812            8.3            845           12.7       800               862            7.8            897           12.1       850               912            7.3            949           11.6        900               962            6.9          1.001           11.2       950             1.012            6.6          1.053           10.8       1.000             1.062            6.2          1.105           10.5      1.050             1.112            5.9          1.157           10.2     1.100             1.162            5.7          1.209            9.9     1.150             1.212            5.4          1.261            9.6     1.200             1.262            5.2          1.313            9.4      1.250             1.312            5            1.365            9.2        1.300             1.362            4.8          1.417            9     1.350             1.412            4.6          1.469            8.8     1.400             1.462            4.5          1.521            8.6     1.500             1.562            4.2          1.625            8.3     1.750             1.820            4            1.893            8.2       2.000             2.080            4            2.163            8.2     2.250             2.340            4            2.434            8.2       2.451             2.549            4            2.651            8.2 */

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