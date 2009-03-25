Kim, ne ile suçlanıyor?

İsimler ve suçlamalar

İddianamedeki sanıkların tam listesi

Ferda Paksüt: Böyle bir şeyi beklemiyordum

5 bölümden oluşan iddianamenin birinci bölümde, "Ergenekon" soruşturmasının ilk aşamasıyla birinci iddianamenin özetinin yapıldığı, ikinci bölümde soruşturmanın sonraki aşamaları ve "Ergenekon" örgütünün anlatıldığı dile getirilerek, üçüncü bölümde "örgütün işlediği suçların genel olarak ve topluca anlatıldığı", dördüncü bölümde "örgütün diğer faaliyetleri, başka örgütlerle sivil toplum ve medya kuruluşlarıyla ilişkilerinin" yer aldığı, beşinci bölümde ise iddianamede yazılı "şüphelilerin bireysel eylemleri ve bu eylemlerin oluşturduğu suçlar ve sevk maddeleri ile hukuki durumlarınınişlendiği" bildirilmişti."Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Saçan, Ferda Paksüt, Emcet Olcaytu,Erol Mütercimler, Mustafa Balbay, Emin Şirin, Ufuk Mehmet Büyükçelebi, Tuncay Özkan, Merdan Yanardağ, Arif Doğan, Neriman Aydın, Turan Çömez."Eski Jandarma Genel Komutanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur, Ergenekon örgütünün üst düzey yöneticisi olmakla suçlanıyor. Eruygur bu nedenle örgütün gerçekleştirdiği öne sürülen Danıştay baskınını azmettirmekle de suçlanıyor."Hükümete karşı isyana tahrik, zorla hükümeti devirmeye teşebbüs ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" gibi suçlamalarla birkaç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.Emekli Orgeneral Şener Eruygur, soruşturma kapsamında 1 Temmuz 2008'de tutuklandı. Cezaevinde merdivenlerden düşüp beyin kanaması geçirdiği için 3 ay sonra savcının talebiyle tahliye edildi. Halen GATA'da tedavisi sürüyor.Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, örgütün üst düzey yönetcisi olduğu gerekçesiyle Danıştay baskınında "kasten öldürmeye azmettirmekle" suçlanıyor.Eruygur gibi 1 Temmuz 2008'deki 6. dalga operasyonda tutuklandı. Hakkında, "hükümeti ıskata yani devirmeye teşebbüs, halkı isyana tahrik" gibi suçlamalar da var.Tolon, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.Tutuklandıktan 7 ay sonra delil yetersizliğinden tahliye oldu. Savcının itirazı üzerine tahliye gerekçesi kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmaması olarak değiştirildi. Tolon, kalp ve prostat rahatsızlıkları ile hızla kilo kaybı gerekçeleriyle GATA'da tedavi görüyor.Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Ergenekon terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 6. dalga operasyonda tutuklandı. 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tahliye oldu. Aygün, tahliye kararını avukatından önce NTV'den öğrendiğini açıkladı.Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, Ergenekon operasyonun 6. dalgasında gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İkinci iddianamenin hazırlanmasına günler kala 6 Mart 2009'da tutuklandı."Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyesi olmak"la suçlanan Balbay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.Ergenekon operasyonun 6. dalgası başlamadan yurtdışına çıkan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, 15 Ocak'ta prostat ameliyatı için Ankara'da hastaneye yatmak üzereyken yakalandı.16 Ocak'ta da İstanbul'da tutuklandı. Ersöz, çok sayıda yasadışı dinleme yaptırmakla suçlanıyor. Savcılıktaki ifadesi sırasında fenalaştığından sorgusu tamamlanamadı. Halen GATA'da tedavisi sürüyor.Emekli Albay Atilla Uğur Emekli Albay Atilla Uğur, Ergenekon operasyonun 6. dalgasında tutuklandı. Varlığı sürekli tartışılan JİTEM'in kurucularından olmakla suçlanıyor.Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ahmet Cem Ersever ve Levent Ersöz ile birlikte pek çok faili meçhul cinayette adı anılıyor. Kalp rahatsızlığı bulunan Atilla Uğur, hastanede tedavi görüyor.Gazeteci Tuncay Özkan, 23 Eylül 2008'de Ergenekon operasyonun 8. dalgasında gözaltına alındı, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Özkan, Kanaltürk televizyonunun eski sahibi."Biz kaç kişiyiz" hareketiyle ön plana çıktı. Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonunda yer alan Özkan, muhalif çıkışlarıyla dikkat çekti. Ergenekon soruşturmasının ilk aylarında sık sık gözaltına alınacağı söylentileri yayılmıştı.Ergenekon 8. dalgasında tutuklananlardan biri de Adil Serdar Saçan'dı. 1998'de İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurdu. 2003 yılına kadar bu birimin müdürlüğünü yaptı.Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, Belediye iktisadi teşekkülleri, Akbil, Adnan hoca, telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü.Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı.Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekibine yönelik olarak yaptığı bit operasyonu nedeniyle meslekten ihraç edildi.Anayasa Mahkemesi başkanvekili Osman Sulhi Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt de Ergenekon davası sanıkları arasında yer alıyor.Ergenekon operasyonu nedeniyle aranan eski AKP milletvekili Turhan Çömez ile yaptığı görüşmeler nedeniyle ifadesi alınan Ferda Paksüt, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ile suçlanıyor.Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinde adı geçenlerden biri de eski AKP milletvekili Turhan Çömez. Halen İngiltere'de bulunan Çömez, iddianamede "yakalamalı şüpheli" olarak yer alıyor.