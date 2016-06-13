'Kim Milyoner Olmak İster'de Selin Ünver'in hayatı yürekleri burktu

Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya anaokulu öğretmeni Selin Ünver'in hayat hikâyesi damga vurdu.

25 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Selin Ünver, babası annesini öldürdüğü için hayata tek başına atılmış. Yarışmaya teyzesi ve kuzeniyle katıldığını belirten genç yarışmacıya, Selçuk Yöntem ailesinin ne iş yaptığını sordu. Bu soru karşısında yüzü düşen Selin, annesinin vefat ettiğini, babasının cezaevinde olduğunu söyledi. Selçuk Yöntem, Selin'e babasının hangi suçtan cezaevine düştüğünü sordu.

"Babam, annemi öldürdü"

Sesi titreyen ve bir süre kekeleyen Selin, "Babam, annemi öldürdü" deyince hem stüdyodakiler hem de ekran başındakilerin yüreği burkuldu.125 bin TL'lik soruya gelen Senin Ünver yarışmanın süresi sona erdiği için yeni bölümde yarışmaya devam edecek. En büyük hayali anaokulu açmak olan ana sınıfı öğretmeni Selin Ünver'in yarışmayı nasıl tamamlayacağı merakla bekleniyor.

Annesinin cesedini bulan Selin Ünver de annesiyle babasının arasında hiçbir sorun olmadığını, birbirlerini çok sevdiklerini söyleyerek, “Dün akşam akrabalarımıza gezmeye gittik. Saat 24.00 gibi evimize döndük. Annem her sabah kalkar erkenden işe giden babamı öperek uğurlardı. Aralarında hiçbir sorun yoktu. Ben sabah kalktığımda annemi uyuyor sandım, uyandırmaya çalıştım ancak ölmüştü” dedi.