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Spor

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Premier Lig' sorusu yarışmacıyı yanılttı

Yarışmacının verdiği Blackburn Rovers yanıtı doğru çıkmadı

16 Şubat 2020 18:49

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 60 bin liralık Premier Lig sorusundan doğru yanıt gelmedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, İngiltere Premier Lig'in kuruluşundan bu yana yaşanan şampiyonluklarla ilgili bir soru soruldu.

"1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?" sorusunun şıkları ise "Chelsea, Leicester City, Liverpool ve Blackburn Rovers" olarak verildi.

Yarışmacı, 60 bin liralık bu soruda seyirci joker hakkını kullandı ve Blackburn Rovers cevabını vererek elendi Oysa Blackburn Rovers 1995 yılında Premier Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Chelsea ve Leicester City de yakın tarihte şampiyonluk kazandı.

Şıklarda 1992 yılından beri şampiyon olamayan tek takım Liverpool'du. Liverpool, son olarak 1990 yılında şampiyonluk yaşamıştı ve İngiltere Premier Lig'in (EPL) o zamanki ismi İngiltere Futbol Ligi (EFL) idi.

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