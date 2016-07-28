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Dünya

Kim Kardashian'a benzemek için 600 bin lira harcadı

"Git kendine doğru dürüst burun yaptır, hatta önce benim işlerimi takip et"

28 Temmuz 2016 16:10

İngiltere'de 25 yaşındaki Jordan James Parke ve 22 yaşındaki James Holt, Facebook üzerinden "Hangimiz en çok Kim Kardashian’a benziyoruz?" tartışması başlattı. Parke, Kardashian'a benzemek için 50 kez estetik ameliyat geçirdi ve sadece 4 yılda 150 bin sterlinin (yaklaşık 600 bin TL) üstünde para harcadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ikilinin arasındaki ‘Hangimiz daha çok Kardashian’a benziyoruz’ kavgası şu sıralar İngiliz magazin basınını oldukça meşgul ediyor.

James Holt, hakkında çıkan bir haberi paylaşarak ‘Hakkımda çıkan bu makale beni çok mutlu etti ama niye Jordan’ı da olaya dahil etmişler anlamadım’ yazdı. Jordan bunun üzerine ‘Biri sizi kıskanıyor ve nefret ediyorsa, ışığınızı çalmaya çalışır. Git kendine doğru dürüst burun yaptır. Hatta önce benim işlerimi takip et’ dedi. 

James, Kardashian’a benzemek için 10 bin sterlin (yaklaşık 40 bin TL) harcayarak dudaklarını büyüttü. 3 bin sterlin (yaklaşık 12 bin TL) Botox’a, 2 bin pound (yaklaşık 8 bin TL) yanak doldurmaya gitti. Hatta kaburgalarını Kardashian’ın kum saati vücuduna benzeyebilmek için aldırdı. Jordan ise Kim olabilmek için 50 kez estetik ameliyat geçirdi ve sadece 4 yılda 150 bin sterlinin (yaklaşık 600 bin TL) üstünde para harcadı. Çene implantı, iki kez burun ameliyatı, botox, 50 kez dudak botoxu, kaş dövmesi gibi sayısız operasyon geçirdi.

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