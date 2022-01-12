Kim Kardashian ve Floyd Mayweather Jr'a reklamını yaptıkları kripto para birimi nedeniyle dolandırıcılık suçlaması

Kripto para birimi EthereumMax’ın kurucuları ve reklamını yapan reality yıldızı Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr. gibi ünlüler, dolandırıcılıkla suçlandı.

News18’de yer alan habere göre, EthereumMax’ın kurucuları ve reklamını yapan ünlüler, şirketin dijital tokenleriyle ilgili yanlış yönlendiren açıklamalarla yapmakla suçlanıyor.

EthereumMax’in reklamını yapan dünya ünlü boksör Mayweather Jr, “Benim maç yapmama gerek yok. EthereumMax ile bir yılda kazandığımdan çok para kazandım” ifadelerini kullanarak reklam yapmıştı.

EthereumMax’in değerinin giderek düştüğü görülürken bu ünlülerin fiyatı yüksekken takipçilerine reklam yaptığı belirtildi.

Britanya’nın Finansal Yönetim Kurumu (FCA), eylül ayında EthereumMax’in henüz denetlenmemiş bir kripto para birimi olduğunu belirterek 250 milyon takipçili Kardashian’ı uyarmıştı.