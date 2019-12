-Kim Kardashian boşanıyor LOS ANGELES (A.A) - 31.10.2011 - ABD'li ''reality şov'' yıldızı Kim Kardashian 72 gün evli kaldığı basketbol oyuncusu Kris Humpries'den boşanıyor. ABD'de yayımlanan ''Keeping Up With The Kardashians'' televizyon şovunun yıldızı 31 yaşındaki Kim Kardashian'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kardashian'ın muhteşem bir düğünle evlendiği basketbol yıldızı eşi Kris Humpries'e ''fikir ayrılıkları'' nedeniyle Los Angeles üst mahkemesinde boşanma davası açmaya hazırlandığı bildirildi. Programın yapımcısı Ryan Seacrest da bu sabah katıldığı bir radyo programında Kim Kardashian'la görüştüğünü ve onun da bu ayrılığı doğruladığını söyledi. Ancak Kardashian'ın sözcüsünden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ABD'de geçen yıl en fazla kazanan reality şov yıldızı olan Kim Kardashian ve New Jersey Nets'in yıldız oyuncusu Kris Humpries, 20 Ağustos'ta Güney Kaliforniya'ya 10 milyon dolara mal olan muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi.