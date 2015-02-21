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Dünya

Kim Jong Un'un saçına ne oldu?

Kuzey Kore lideri, bu sefer de yeni saç modeliyle sosyal medyanın gündeminde

21 Şubat 2015 10:18

Ülkesi Kuzey Kore’de korkulan bir figür olsa da Kim Jong Un, sosyal medyanın en popüler eğlence objlerinden bir tanesi.

Attığı her adım, aldığı her karar ve her sözü ile internet aleminde olay olan Kuzey Kore lideri, bu sefer de yeni saç modeliyle sosyal medyanın gündeminde.

Kim Jong Un’un yeni saç modelini ti’ye alan bazı sosyla medya kullanıcıları, son dönemlerde ülkenin adının Sony Pictures’ın hack’lenmesi ile alınması üzerine Kim’in fotoğrafını “Kim Jong Un’un saçı hack’lnemiş” notuyla paylaştı.

 

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