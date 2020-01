Kim Jong Un'un saçına ne oldu?

Ülkesi Kuzey Kore’de korkulan bir figür olsa da Kim Jong Un, sosyal medyanın en popüler eğlence objlerinden bir tanesi.

Attığı her adım, aldığı her karar ve her sözü ile internet aleminde olay olan Kuzey Kore lideri, bu sefer de yeni saç modeliyle sosyal medyanın gündeminde.

Kim Jong Un’un yeni saç modelini ti’ye alan bazı sosyla medya kullanıcıları, son dönemlerde ülkenin adının Sony Pictures’ın hack’lenmesi ile alınması üzerine Kim’in fotoğrafını “Kim Jong Un’un saçı hack’lnemiş” notuyla paylaştı.